Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стать директором? Нет уж, увольте – руководители массово подают в отставку 0 355

Бизнес
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Увольнение

Еще 10-15 лет назад отказ от должности руководителя считался карьерным самоубийством. Сегодня все больше людей смотрят на вершину корпоративной иерархии другим взглядом.

В 2024 году в США свои посты покинули 2221 генеральный директор. Январь прошлого года стал рекордным месяцем за всю историю наблюдений: тогда от своих должностей отказались сразу 222 директора. За весь же год с должности также ушло не менее 2 тысяч гендиректоров.

Похоже, кресло руководителя все чаще становится не карьерной вершиной, а источником хронического стресса. Неудивительно, что директора покидают посты.

Чтобы оценить, насколько плохо они себя ощущают, консалтинговая компания Boston Consulting Group подготовила индекс бессонницы гендиректора. Он показал, что 70% опрошенных руководителей испытывают слишком серьезный стресс, а средний гендиректор сегодня работает 62,5 часа в неделю.

Желание не становиться начальником постепенно становится массовым. Еще в 2023 году исследование Visier показало: 62% американских специалистов не хотят руководить, а менеджером мечтают стать лишь 9%.

Приоритеты сменились — для людей важнее время с семьей и друзьями, физическое и ментальное здоровье или путешествия.

×
#бизнес #тенденции #стресс #карьера #здоровье
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Может, и ТЭЦ-2 придется переходить на щепу – вот только как? Эксклюзив!
Изображение к статье: строитель
Изображение к статье: Мировой долг
Изображение к статье: Безработица Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Восемь способов применения банановой кожуры в быту
Дом и сад
Изображение к статье: суда в проливе
В мире
Изображение к статье: Эффективное средство для ежедневной чистки акриловой ванны
Дом и сад
Изображение к статье: Уход за крыжовником и смородиной в сентябре
Дом и сад
Изображение к статье: Кремль
В мире
Изображение к статье: Лампа, работающая на энергии растений
Дом и сад
Изображение к статье: Восемь способов применения банановой кожуры в быту
Дом и сад
Изображение к статье: суда в проливе
В мире
Изображение к статье: Эффективное средство для ежедневной чистки акриловой ванны
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео