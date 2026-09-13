Еще 10-15 лет назад отказ от должности руководителя считался карьерным самоубийством. Сегодня все больше людей смотрят на вершину корпоративной иерархии другим взглядом.

В 2024 году в США свои посты покинули 2221 генеральный директор. Январь прошлого года стал рекордным месяцем за всю историю наблюдений: тогда от своих должностей отказались сразу 222 директора. За весь же год с должности также ушло не менее 2 тысяч гендиректоров.

Похоже, кресло руководителя все чаще становится не карьерной вершиной, а источником хронического стресса. Неудивительно, что директора покидают посты.

Чтобы оценить, насколько плохо они себя ощущают, консалтинговая компания Boston Consulting Group подготовила индекс бессонницы гендиректора. Он показал, что 70% опрошенных руководителей испытывают слишком серьезный стресс, а средний гендиректор сегодня работает 62,5 часа в неделю.

Желание не становиться начальником постепенно становится массовым. Еще в 2023 году исследование Visier показало: 62% американских специалистов не хотят руководить, а менеджером мечтают стать лишь 9%.

Приоритеты сменились — для людей важнее время с семьей и друзьями, физическое и ментальное здоровье или путешествия.