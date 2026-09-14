Латвийская авиакомпания airBaltic объявила о начале финансовой реструктуризации по процедуре Chapter 11. Что это значит, разбирался портал bb.lv.
Chapter 11 — это процедура реорганизации компании при банкротстве в США, предусмотренная главой 11 Кодекса США о банкротстве (Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code).
Главное: Chapter 11 не означает, что компания немедленно закрывается или ликвидируется. Обычно она продолжает работать, но получает судебную защиту от кредиторов и пытается привести финансы в порядок.
Как правило, происходит следующее:
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компания подает заявление о защите по Chapter 11;
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взыскание многих долгов и судебные действия кредиторов автоматически приостанавливаются;
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компания обычно продолжает хозяйственную деятельность;
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разрабатывается план реорганизации долгов;
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часть долгов может быть реструктурирована, сроки выплат — продлены, условия — изменены;
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некоторые активы могут быть проданы;
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после утверждения и выполнения плана компания может выйти из процедуры банкротства и продолжить работу.
Например, если компания должна кредиторам $1 млрд, но ее бизнес остается жизнеспособным, Chapter 11 может позволить ей не закрываться немедленно, а договориться с кредиторами о реструктуризации обязательств.
Чем ситуация с airBaltic отличается от обычного банкротства
Важно различать Chapter 11 и Chapter 7:
Chapter 11: реорганизация, компания обычно продолжает работать, долги реструктурируются, цель — сохранить жизнеспособный бизнес.
Chapter 7: ликвидация, бизнес обычно прекращается, активы продаются для расчетов с кредиторами, цель — ликвидировать имущество должника.
То есть Chapter 11 — скорее «банкротство ради спасения и реорганизации», чем немедленная ликвидация компании.
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