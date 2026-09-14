Латвийская авиакомпания airBaltic начала финансовую реструктуризацию по процедуре Chapter 11 в США и договорилась о привлечении 350 млн евро нового финансирования. В компании подчеркивают, что речь не идет о прекращении работы: рейсы, продажа билетов и обслуживание пассажиров продолжатся в обычном режиме.

Национальная авиакомпания airBaltic объявила о начале финансовой реструктуризации в рамках процедуры Chapter 11, предусмотренной законодательством США. Одновременно компания заручилась обязательствами международных финансовых организаций предоставить 350 млн евро для поддержания ликвидности и работы перевозчика.

Новое финансирование будет предоставлено по ставке SOFR + 8%, что сейчас соответствует примерно 12% годовых. Это существенно ниже прежнего варианта, который предусматривал привлечение до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых. От этого плана компания отказалась.

Для большинства пассажиров изменения останутся незаметными. В airBaltic заверяют, что все рейсы будут выполняться по расписанию, купленные билеты сохраняют силу, а продажа новых билетов и обслуживание клиентов продолжатся без ограничений.

Важно понимать, что Chapter 11 не означает ликвидацию компании. Это судебная процедура финансовой реструктуризации, широко используемая международными авиаперевозчиками. Она позволяет договориться с кредиторами, изменить структуру долгов и привлечь новое финансирование, продолжая обычную деятельность.

Именно этим компания объясняет выбор американской юрисдикции. Поскольку финансирование, лизинг самолетов и значительная часть обязательств airBaltic носят международный характер, процедура Chapter 11 позволяет урегулировать их в рамках одного судебного процесса.

Средства готовы предоставить сразу несколько крупных международных инвесторов и финансовых организаций, включая Barclays, Morgan Stanley, Hayfin Capital Management, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners, которая координировала сделку.

Реструктуризация проходит под надзором Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. В ближайшие дни авиакомпания обратится в суд за разрешением использовать привлеченные средства. Завершить процедуру планируется примерно к июню 2027 года.

По словам президента и генерального директора airBaltic Эрно Хильдена, главная задача — одновременно сохранить стабильную работу авиакомпании и реализовать новый бизнес-план.

Председатель совета компании Андрей Мартынов отметил, что судебная процедура должна помочь достичь соглашений с кредиторами, включая лизинговые компании, сохранив при этом бесперебойное авиасообщение и транспортную доступность Латвии.

После завершения реструктуризации airBaltic рассчитывает значительно сократить долговую нагрузку и сделать свою финансовую структуру более привлекательной для инвесторов. В перспективе компания планирует провести рекапитализацию, привлечь новый капитал и частично конвертировать существующие облигации в акции.

В качестве примера airBaltic напоминает, что аналогичную процедуру ранее проходили такие авиакомпании, как SAS, United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines и GOL, продолжая выполнять рейсы во время финансового оздоровления.

Таким образом, для клиентов авиакомпании пока ничего не меняется. Основные изменения происходят в финансовой сфере: компания пытается снизить долговую нагрузку и обеспечить себе долгосрочную устойчивость без остановки операционной деятельности.