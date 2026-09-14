Затяжные дожди и переувлажненная почва нарушили осеннюю посевную кампанию в Латвии. Часть хозяйств не смогла вовремя засеять все запланированные площади озимым рапсом, а на некоторых полях всходы уже погибли.

Нынешняя посевная кампания озимого рапса в Латвии оказалась одной из самых сложных за последние годы из-за продолжительных дождей. По словам эксперта Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования Андриса Скудры, многим хозяйствам так и не удалось засеять все запланированные поля.

Основной сев проходил с 9 по 19 августа, однако затем работы практически остановились. Причиной стали сильные осадки и шторм, обрушившийся на страну 22 августа. Некоторые фермеры еще пытались продолжить посев 28 и 29 августа, но к этому моменту условия на полях уже значительно ухудшились.

Чем позже проводится сев озимого рапса, тем ниже его потенциальная урожайность. Сейчас посевная кампания уже завершена, однако часть площадей так и осталась незасеянной.

Проблемы возникли не только с самими сроками. На отдельных полях, особенно в низинах, всходы не появились вовсе — из-за длительного застоя воды растения погибли еще на раннем этапе развития.

Это важно и для будущего урожая. Переувлажненная почва плохо насыщается воздухом, поэтому корневая система растений развивается медленнее. Для нормального роста озимому рапсу теперь необходима более сухая погода.

Неблагоприятные условия отражаются и на других сельскохозяйственных культурах. Из-за избытка влаги фермеры откладывают сев озимых зерновых, а объем выполненных работ пока значительно меньше ожидаемого.

Как отмечают специалисты, для качественной посевной необходима умеренно влажная почва. Когда поля превращаются в грязь, становится невозможно полноценно обработать землю и провести сев без риска для будущего урожая.

Пока аграрии рассчитывают на улучшение погоды, однако потерянное время уже не удастся полностью компенсировать, а последствия нынешней осени могут сказаться на урожае следующего года.