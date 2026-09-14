В передаче TV24 «Пресс-клуб» финансист, бывший министр государственного имущества (1993–1994) и бывший министр финансов (1999–2000) Эдмундс Крастиньш оценил, возможна ли в ближайшее время стабилизация на рынке топлива и как на ситуацию могли бы повлиять события в Ормузском проливе.

Крастиньш указал, что в настоящее время невозможно прогнозировать, что ситуация на рынке топлива могла бы стабилизироваться. По его мнению, пока не будет решения в связи с Ормузским проливом, ситуация не изменится к лучшему, более того, она может стать еще хуже.

Он пояснил, что биржевые цены на нефть пока в значительной степени удерживаются неопределенностью и ожиданиями, что США каким-то образом удастся разрешить ситуацию. Рост цен также помогли сгладить запасы топлива Китая и США, которые были выпущены на рынок.

Однако, если ситуация обострится и примерно 20% нефти выпадет с мирового рынка, это может вызвать значительно более сильный рост цен. Поэтому Крастиньш подчеркнул, что нынешнюю ситуацию еще никак нельзя считать последним ценовым потрясением.