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Это еще цветочки. Ситуация с ценами на топливо может стать ещё хуже - финансист 1 57

Бизнес
Дата публикации: 14.09.2026
tv24
Изображение к статье: человек на заправке

В передаче TV24 «Пресс-клуб» финансист, бывший министр государственного имущества (1993–1994) и бывший министр финансов (1999–2000) Эдмундс Крастиньш оценил, возможна ли в ближайшее время стабилизация на рынке топлива и как на ситуацию могли бы повлиять события в Ормузском проливе.

Крастиньш указал, что в настоящее время невозможно прогнозировать, что ситуация на рынке топлива могла бы стабилизироваться. По его мнению, пока не будет решения в связи с Ормузским проливом, ситуация не изменится к лучшему, более того, она может стать еще хуже.

Он пояснил, что биржевые цены на нефть пока в значительной степени удерживаются неопределенностью и ожиданиями, что США каким-то образом удастся разрешить ситуацию. Рост цен также помогли сгладить запасы топлива Китая и США, которые были выпущены на рынок.

Однако, если ситуация обострится и примерно 20% нефти выпадет с мирового рынка, это может вызвать значительно более сильный рост цен. Поэтому Крастиньш подчеркнул, что нынешнюю ситуацию еще никак нельзя считать последним ценовым потрясением.

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#США #энергетика #геополитика #Китай
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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