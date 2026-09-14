После начала процедуры финансовой реструктуризации Chapter 11 в США авиакомпания airBaltic раскрыла список крупнейших необеспеченных кредиторов. Самое крупное требование — более 66,5 млн долларов — предъявил производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney.

Латвийская авиакомпания airBaltic раскрыла в документах, поданных в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, список своих крупнейших необеспеченных кредиторов.

Наибольшие требования к перевозчику предъявил американский производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney — 66,5 млн долларов США.

В документах также указано, что у авиакомпании может быть от 10 001 до 25 000 кредиторов. При этом ориентировочная стоимость ее активов оценивается в диапазоне от 1 млрд до 10 млрд долларов, аналогичный диапазон указан и для общего объема обязательств.

В число крупнейших необеспеченных кредиторов также вошли:

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии — 42,4 млн долларов;

Министерство сообщения Латвии — 20,1 млн долларов;

Служба государственных доходов (СГД) — 15,4 млн долларов;

Рижский аэропорт — 9,1 млн долларов;

Eurocontrol — 5,6 млн долларов;

Shell Energy Europe — 5,4 млн долларов;

Macquarie Aircraft Leasing Services — 4,7 млн долларов;

Wilmington Trust SP Services — 3,4 млн долларов;

Airbus Flight Hour Services — 3,3 млн долларов.

Требования остальных кредиторов составляют менее 3 млн долларов каждое.

Публикация списка кредиторов стала очередным этапом процедуры Chapter 11, которую авиакомпания начала для финансовой реструктуризации (подробнее здесь). Этот механизм позволяет пересмотреть долговые обязательства под контролем американского суда, не прекращая операционную деятельность.

Для пассажиров ничего не меняется. airBaltic продолжает выполнять рейсы, продавать билеты и обслуживать клиентов в обычном режиме. В компании подчеркивают, что процедура направлена на финансовое оздоровление, а не на прекращение работы.

Одновременно перевозчик уже заручился обязательствами по предоставлению 350 млн евро нового финансирования в рамках процедуры debtor-in-possession (DIP). Средства готовы предоставить международные финансовые организации, а процентная ставка составит около 12% годовых, что значительно ниже ранее обсуждавшегося варианта промежуточного финансирования под 25%.

Компания рассчитывает завершить реструктуризацию примерно к июню 2027 года. В дальнейшем планируется сократить долговую нагрузку, привлечь новый капитал и сделать финансовую структуру авиакомпании более устойчивой.

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