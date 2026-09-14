Начатая латвийской национальной авиакомпанией "airBaltic" финансовая реструктуризация в соответствии с процедурой "Chapter 11", предусмотренной законодательством США, позволит авиакомпании на некоторое время отложить многие платежи, сказал агентству ЛЕТА партнер финансово-консультационной компании "Prudentia" Гиртс Рунгайнис.

"Очевидно, долговое бремя компании стало настолько большим, что она больше не может выполнять свои обязательства. Процедура "Chapter 11" позволит какое-то время не выплачивать эти долги, пока не будет принято решение о дальнейших действиях. Ясно, что ни латвийское государство в предвыборный период, ни держатели облигаций не были готовы проявить гибкость, провести капитализацию долга и вложить средства в авиакомпанию", - сказал Рунгайнис.

По его словам, сейчас невозможно прогнозировать, завершится ли этот процесс успешно, однако уже ясно, что после реструктуризации "airBaltic" выйдет из него значительно меньшей компанией.

По оценке Рунгайниса, согласно прежним планам развития "airBaltic" могла выйти за рамки обеспечения минимально необходимых авиасообщений и стать значимым перевозчиком в Восточной Европе, а также развивать отдельные направления в Азию. После процедуры "Chapter 11" авиакомпания, вероятно, останется небольшим локальным перевозчиком, который в долгосрочной перспективе будет менее конкурентоспособным.

Рунгайнис считает, что в краткосрочной перспективе финансовое положение компании может быть стабилизировано, но в долгосрочной перспективе возможности ее деятельности будут ограничены, а экономический вклад в народное хозяйство Латвии снизится. Кроме того, существует вероятность, что роль авиационного центра Балтийского региона переймет Литва.

По мнению Рунгайниса, в таком случае "airBaltic" могла бы поглотить более крупная авиакомпания. В лучшем случае, считает он, это могла бы быть "Lufthansa".

В то же время Рунгайнис признал, что начатая финансовая реструктуризация является хорошей новостью для пассажиров, поскольку полеты будут продолжены, а уже приобретенные билеты не будут потеряны. Без поддержки держателей облигаций авиакомпания могла прекратить деятельность до конца года. По словам Рунгайниса, в настоящее время у "airBaltic" достаточно средств для обеспечения повседневной деятельности.

Рунгайнис также отметил, что юрисдикция США для проведения финансовой реструктуризации была выбрана потому, что она обеспечивает прозрачные и четко регулируемые процедуры в этой области, а международные финансисты доверяют судебной системе США. В латвийской юрисдикции, по его оценке, у инвесторов могли бы возникнуть сомнения в прозрачности и компетентности судов при рассмотрении столь сложных экономических вопросов. Кроме того, латвийская система неплатежеспособности, по словам Рунгайниса, не пользуется хорошей славой.