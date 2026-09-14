Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает латвийские предприятия электронной торговли сделать сайты и цифровые услуги доступными для людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательных функций и другими функциональными ограничениями.

С середины 2025 года в Латвии действует Закон о доступности товаров и услуг, требования которого распространяются и на электронную торговлю.

Цифровая доступность означает, что человек может самостоятельно совершить покупку в интернете, приобрести билет, провести платёж или заполнить электронную форму. Даже незначительные на первый взгляд недочёты — изображение без описания, видео без субтитров, недостаточный контраст или кнопка, недоступная при управлении с клавиатуры, — способны полностью закрыть некоторым пользователям доступ к услуге.

Руководитель объединения людей с инвалидностью и их друзей Apeirons Ивар Балодис подчеркнул, что доступность не является привилегией. Возможность заказать продукты, записаться к врачу, получить консультацию или воспользоваться интернет-банком непосредственно влияет на качество жизни.

Эксперт по цифровой доступности, руководитель Caballero Янис Ливиньш отметил, что многие проблемы владельцы сайтов способны обнаружить самостоятельно. Для начала достаточно попробовать выполнить основные действия без мыши — только с помощью клавиатуры.

При проверке сайта следует обратить внимание на несколько основных требований:

важные изображения должны иметь альтернативное описание — ALT-текст;

видеоролики необходимо снабжать корректными субтитрами;

текст должен достаточно контрастировать с фоном;

важную информацию нельзя обозначать только цветом;

все функции сайта должны быть доступны с клавиатуры;

активный в данный момент элемент должен быть хорошо заметен;

поля форм необходимо понятно называть, а при ошибке объяснять, что именно следует исправить;

названия ссылок, кнопок и заголовков должны быть понятны пользователям экранных дикторов.

Этой осенью PTAC проводит информационную кампанию «Невидимая полоса препятствий». Для предпринимателей создан сайт neredzamaskerslujosla.lv с описанием распространённых проблем и контрольным списком для самостоятельной проверки. Также планируются обучающие вебинары для представителей электронной торговли и IT-специалистов.

PTAC рекомендует владельцам интернет-магазинов проверить свои сайты и устранить выявленные препятствия. Такие изменения не только помогают соблюдать требования закона, но и делают услуги удобнее для всех пользователей.