Почти каждый второй житель Латвии относит себя к среднему классу, однако объективным критериям соответствуют значительно меньше домохозяйств. Одновременно выросли и ожидания: сегодня, по мнению респондентов, для статуса среднего класса семье из трех человек нужен доход около 4600 евро в месяц после уплаты налогов.

Почти половина жителей Латвии — 43% — считают, что принадлежат к среднему классу. Еще столько же оценивают свое положение как ниже среднего класса, но не считают себя малообеспеченными. К бедным или малоимущим себя относят 10% респондентов, а обеспеченными называют себя лишь 1,2% жителей.

Такие данные получил исследовательский центр SKDS в опросе, проведенном по заказу Swedbank.

По сравнению с 2024 годом самооценка финансового положения улучшилась. Доля людей, считающих себя представителями среднего класса, выросла почти на три процентных пункта, а число тех, кто относит себя к малоимущим, сократилось.

Однако одновременно выросли и требования к тому, что жители считают «средним классом». Если два года назад минимальный чистый доход на одного человека оценивался в 1259 евро в месяц, то теперь — уже в 1537 евро.

Это означает, что семья из трех человек, по мнению участников опроса, должна получать около 4611 евро в месяц после уплаты налогов, чтобы считаться представителем среднего класса. Два года назад этот порог составлял 3777 евро.

При этом для большинства жителей деньги — далеко не единственный критерий. 83% считают обязательным наличие собственного жилья, 80% — возможность без проблем оплачивать все ежемесячные расходы, 76% — возможность пользоваться платной медициной и хотя бы раз в год позволить себе недельный отпуск за границей.

Все чаще жители связывают средний класс и с финансовой безопасностью. Более половины опрошенных считают, что обязательным условием являются пенсионные накопления и резерв в размере хотя бы одной–трех месячных зарплат.

Именно здесь возникает самый большой разрыв между ожиданиями и реальностью. Хотя средним классом себя называют 43% жителей, одновременно всем основным критериям — собственное жилье, отсутствие трудностей с обязательными расходами и наличие накоплений — соответствуют только 28% домохозяйств.

Впрочем, за последние годы ситуация постепенно улучшается. В 2024 году таким требованиям отвечали 19% опрошенных, а в 2019 году — лишь 11%. Особенно заметно выросло число жителей, которым удалось создать финансовую подушку безопасности: доля людей с накоплениями в размере одной–трех месячных зарплат увеличилась с 19% до 39%.

Если же применять более строгий критерий и считать достаточными только накопления свыше трех месячных зарплат, то к среднему классу можно отнести лишь 10% домохозяйств.

В Swedbank считают, что результаты отражают постепенное восстановление финансовой устойчивости после сложных экономических лет. Вместе с тем исследование показывает: жители все чаще связывают принадлежность к среднему классу не только с уровнем доходов, но и с возможностью создавать накопления, планировать будущее и чувствовать себя финансово защищенными.