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Треть жилой недвижимости Латвии дешевле снести, чем восстановить – отчет 5 1354

Бизнес
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: развалины
ФОТО: Виталий Вавилкин

Хотя наша республика и маленькая, идея обобщить данные обо всем жилищном фонде и представить меры по его улучшению вызывает уважение. Национальный план реновации зданий до 2030 года был представлен на этой неделе в правительстве Министерством экономики. Документ — 105 страниц, потому — о главном.

Подавляющее большинство (83%) зданий в Латвии — частные. Именно таков удельный вес в ЛР одно- и двухквартирных зданий, несмотря на то, что на 16% многоэтажных домов приходится существенно большая доля жилой площади — 61%.

В 2025 году жилищный фонд Латвии состоял из 177,67 тысячи жилых зданий общей площадью 63,71 миллиона кв. м и 49,91 тысячи нежилых строений общей площадью 45,69 миллиона кв. м.

«В Латвии, как и в других государствах Балтии и ЕС, значительная часть жилого фонда была построена в советский период или ранее, — отмечается в документе Минэкономики, — и не прошла надлежащей реновации; как следствие, здесь наблюдается относительно высокая доля старых домов».

В техническом — либо хозяйственном — отношении до 30% жилых и 10% нежилых объектов «нецелесообразно восстанавливать», отмечается в проекте. «Иногда экономически выгоднее построить новое здание, чем реконструировать существующее, особенно если оно находится в отдаленной местности и не предназначено (или уже не рассчитано) для длительного постоянного проживания».

Несмотря на то, что капитализм в ЛР победил всего 35 лет назад, мы вместе с соседями по региону значительно обогнали прочий ЕС в плане частной собственности на жилье: если в среднем европейцы лишь на 70% являются владельцами своего жилья, то латвийцы — примерно на 85%.

Между тем даже по средним меркам Евросоюза Латвия имеет чуть более высокий уровень действительно старых (построенных до первой независимости государства!) домов. Их доля существенно превосходит долю таковых в Литве и Эстонии. Весьма велика также доля домов, построенных в 1961–1980 годах.

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#Латвия #Евросоюз
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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