Мировой нефтяной рынок оказался перед новой угрозой после атак беспилотников на стратегический нефтепровод Саудовской Аравии East-West. Если его работу не удастся быстро восстановить, под угрозой может оказаться объём, эквивалентный примерно 4% мировой нефтяной поставки. На фоне проблем с судоходством через Ормузский пролив это способно ещё сильнее подтолкнуть вверх цены на нефть и топливо.

Саудовская Аравия временно остановила нефтепровод East-West после серии атак беспилотников. Эта магистраль протяжённостью около 1200 километров пересекает Аравийский полуостров и доставляет нефть к порту Янбу на Красном море. В последние месяцы она приобрела особенно большое значение, поскольку позволяла саудовской нефти обходить нестабильный Ормузский пролив.

По этому маршруту транспортировалось около 4–5 млн баррелей нефти в сутки, то есть примерно 4–5% мирового предложения. После остановки магистрали Саудовская Аравия вынуждена использовать запасы, накопленные в районе Янбу и других терминалов.

Запасов может хватить всего на несколько дней

По данным источников Reuters в нефтяной отрасли, запасов в Янбу может хватить примерно на пять–семь дней сохранения нынешнего уровня экспорта.

Дополнительные объёмы имеются в египетских портах, однако полностью компенсировать остановку нефтепровода они не смогут. Поэтому продолжительность ремонта становится ключевым вопросом для рынка.

Оценки сроков восстановления пока расходятся. Один из источников говорил Reuters, что серьёзный ремонт может занять пять–шесть недель, хотя частичное возобновление прокачки возможно раньше. Саудовские власти пока не раскрыли ни точный масштаб повреждений, ни предполагаемый срок полной нормализации работы.

Почему этот нефтепровод так важен

Обычно значительная часть нефти стран Персидского залива отправляется на мировой рынок через Ормузский пролив.

Однако из-за продолжающегося конфликта судоходство там серьёзно нарушено. Именно поэтому East-West стал своеобразным запасным маршрутом: нефть можно было перекачивать через всю Саудовскую Аравию к Красному морю, минуя Ормуз.

Теперь проблемы возникли сразу на двух направлениях.

В Ормузском проливе фиксируются новые атаки на суда, а движение коммерческих кораблей остаётся заметно ниже обычного уровня. Одновременно растёт напряжённость в районе Баб-эль-Мандебского пролива у входа в Красное море после продвижения йеменских хуситов.

Таким образом, два важнейших маршрута транспортировки ближневосточной нефти одновременно оказались под давлением.

Нефть уже снова дорожает

Рынок отреагировал практически сразу.

Утром 14 сентября цена нефти Brent выросла более чем на 3% — примерно до 108 долларов за баррель, а американская WTI поднялась выше 103 долларов. Аналитики связывают скачок прежде всего с опасениями по поводу дальнейших перебоев поставок.

Ещё до последней эскалации нефть заметно дорожала: по итогам предыдущей недели Brent прибавляла более 8%, а цены на дизельное топливо в США достигали рекордных уровней.

Если саудовский трубопровод останется закрытым надолго, рынок может потерять ещё до 4 млн баррелей в сутки сверх уже возникших перебоев.

Атака пришла со стороны Ирака

Саудовская Аравия и Ирак заявили, что беспилотники, атаковавшие нефтепровод, прилетели с территории Ирака, где действуют связанные с Ираном вооружённые группировки.

После инцидента Багдад снял с должности одного из военных командиров. Президент США Дональд Трамп также заявил, что считает Иран вероятно причастным к атаке. При этом официального окончательного расследования обстоятельств нападения пока нет.

Саудовская Аравия пока не объявляла об ответном военном ударе, однако подчёркивает своё право защищать критически важную инфраструктуру.

Что это означает для Европы

Для европейских потребителей проблема заключается не только в цене сырой нефти.

Рост стоимости нефти обычно с задержкой отражается на ценах бензина и дизельного топлива. При этом дизель особенно чувствителен к перебоям в поставках и сокращению нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, дорогая энергия повышает транспортные и производственные расходы, что способно вновь усилить инфляцию.

Поэтому даже если прямых перебоев с поставками в Европе не возникнет, продолжительное закрытие East-West и дальнейшее обострение ситуации вокруг Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов могут довольно быстро почувствовать автомобилисты и предприятия далеко за пределами Ближнего Востока.

Что это означает для Латвии

Если перебои с поставками нефти с Ближнего Востока затянутся, бензин и особенно дизель в Латвии могут подорожать ещё сильнее. Brent уже поднялась примерно до 108 долларов за баррель, а это быстро отражается на оптовых ценах нефтепродуктов в Европе.

Латвия сильно зависит от импорта топлива и нефтепродуктов. Поэтому скачок мировых цен напрямую увеличивает стоимость импортируемого топлива.

Следующий эффект — рост транспортных расходов. Дорожает перевозка товаров, работа грузового транспорта, сельхозтехники и логистики. Это постепенно может перейти в цены продуктов питания, стройматериалов и других товаров.

Особенно чувствителен для Латвии дизель: он критически важен для грузоперевозок, сельского хозяйства и коммерческого транспорта. Если мировая цена нефти останется выше 100 долларов и одновременно сохранится напряжённость с поставками готового дизтоплива, на АЗС эффект может оказаться заметнее, чем по бензину.

Есть и более широкий риск — новый инфляционный импульс. Дорогая нефть увеличивает расходы бизнеса, а высокая инфляция осложняет снижение процентных ставок. Reuters уже отмечает, что нынешний нефтяной скачок создаёт дополнительные проблемы для центробанков.

При этом не стоит ожидать, что в Латвии внезапно закончится бензин. Для Европы это прежде всего ценовой, а не физический дефицитный риск: нефтепродукты можно получать из разных источников. Но если одновременно продолжатся проблемы в Ормузском проливе, Красном море и с саудовским трубопроводом, альтернативные поставки станут дороже из-за фрахта, страхования и конкуренции за доступное сырьё.

Для Латвии кризис на Ближнем Востоке означает прежде всего риск нового скачка цен на бензин и дизель. Даже без прямого дефицита нефти дорогие поставки, перевозка и страхование могут быстро отразиться на ценниках АЗС, а затем — на стоимости перевозок, продуктов и других товаров. Чем дольше будет простаивать саудовский нефтепровод и сохраняться напряжённость вокруг Ормуза и Красного моря, тем ощутимее последствия будут для латвийских потребителей.

Атака на East-West стала особенно опасной не сама по себе, а из-за момента, когда она произошла. Нефтепровод был одним из главных обходных маршрутов для саудовской нефти на фоне проблем в Ормузском проливе. Если магистраль не заработает в ближайшие дни, мировой рынок рискует лишиться ещё одного крупного источника поставок — и тогда нынешний рост цен на нефть может оказаться только началом.