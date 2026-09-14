Несмотря на хороший урожай картофеля, многие латвийские хозяйства не могут его убрать из-за переувлажненных полей. Фермеры предупреждают, что часть урожая может быть потеряна, а на полках магазинов местного картофеля станет меньше.

Нынешний сезон мог стать удачным для латвийских производителей картофеля, однако затяжные дожди изменили ситуацию. Из-за переувлажненной почвы сельхозтехника не может выйти на многие поля, поэтому уборка урожая идет значительно медленнее запланированного, сообщают общественные СМИ.

По словам председателя правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айги Краукле, особенно сложная ситуация сложилась там, где вода долго не уходит из почвы. Даже если на поверхности поля не видно луж, земля остается настолько сырой, что техника просто вязнет.

Еще одна проблема — сам картофель. Если клубни находятся в воде хотя бы два дня, они начинают портиться, что увеличивает риск потери урожая.

Уже сейчас понятно, что собрать весь выращенный картофель в этом году не удастся. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Земгале и Видземе, однако окончательные масштабы ущерба пока оценить невозможно — многое будет зависеть от погоды в ближайшие недели.

Для покупателей это может означать сокращение предложения местного картофеля. Даже при хорошем урожае его сначала нужно успеть убрать с полей, а именно с этим сейчас возникли основные трудности.

Дополнительные сложности создает и рост цен на топливо, который увеличивает расходы фермеров во время уборочной кампании. При этом, как отмечает Айга Краукле, отпускные цены определяют в первую очередь закупщики, а не сами производители.

Проблемы с урожаем отмечаются не только в Латвии. По словам представителей отрасли, сильные дожди затронули также Литву, а в ряде других европейских стран лето, наоборот, оказалось слишком засушливым. В результате общий урожай картофеля в Европе может быть ниже обычного.

Фермеры продолжают надеяться на сухую погоду, которая позволит завершить уборку. Однако уже сейчас специалисты прогнозируют, что этой осенью на прилавках латвийских магазинов местного картофеля будет меньше, чем обычно.