Из-за акции протеста «День без регионального общественного транспорта», организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, в среду, 16 сентября, в стране потенциально не будет выполнен 1271 региональный автобусный рейс. Об этом свидетельствует информация, собранная Дирекцией автотранспорта.

На прошлой неделе Дирекция автотранспорта направила региональным перевозчикам письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения акции. В ведомстве предупредили, что массовая отмена рейсов может оказать серьёзное негативное влияние на мобильность жителей Латвии. Компании также попросили незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о том, сколько рейсов они намерены отменить.

К полудню понедельника участие в протесте подтвердили четыре перевозчика:

AS Talsu autotransports;

AS Rēzeknes autobusu parks;

SIA Daugavpils autobusu parks;

SIA Norma A.

На среду у этих компаний в общей сложности запланирован 1271 региональный автобусный рейс. Все они потенциально могут быть отменены.

В то же время SIA Hansabuss Latvija, муниципальное предприятие Ventspils reiss, AS Liepājas autobusu parks, AS Nordeka и SIA VTU Valmiera пока не сообщили Дирекции автотранспорта, присоединятся ли они к акции.

SIA Latvijas sabiedriskais autobuss и AS Cata уже заявили, что участвовать в протесте не будут.

Перевозчики расскажут о ходе акции

Во вторник в 10:30 пассажирские перевозчики проведут пресс-конференцию, на которой расскажут о причинах и порядке проведения акции «День без регионального общественного транспорта».

Мероприятие состоится по адресу: Рига, улица Виенибас гатве, 16. В нём примут участие президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс и представители компаний, присоединившихся к протесту.

Акция пройдёт 16 сентября. В течение одного дня часть региональных автобусов не выйдет на маршруты.

По информации LETA, в протесте не будет участвовать Cata, у которой заключён трёхлетний договор. Не присоединится к акции и Latvijas sabiedriskais autobuss: компания не состоит в ассоциации и обслуживает маршрутную сеть «Салдус, Кулдига», а также часть пригородной зоны Риги.

Перевозчики говорят о критической ситуации

Ассоциация заявляет, что акция должна привлечь внимание к критическому положению в сфере общественного транспорта и отсутствию заинтересованности государства в решении накопившихся проблем.

По оценке перевозчиков, недостаточное государственное финансирование и затягивание решений уже ставят под угрозу возможность предоставлять пассажирам качественные услуги.

Протест символически состоится через год после предыдущей акции, когда региональные автобусные рейсы были остановлены на один час. Перевозчики предупреждают: нынешняя акция также не станет последней, если власти не услышат представителей отрасли.

Президент ассоциации Иво Ошениекс принёс пассажирам извинения за предстоящие неудобства и призвал их 16 сентября по возможности пользоваться альтернативными видами транспорта.

«В течение многих лет перевозчики покрывают недостающее финансирование из собственных средств, доверяя обещаниям ответственного Министерства сообщения об индексации договоров. Однако государство продолжает давать обещания, но ни одно из них так и не выполнено», — заявил Ошениекс.

Он подчеркнул, что расходы перевозчиков из-за внешних обстоятельств продолжают увеличиваться практически каждый месяц.

Главная задача отрасли — найти компромисс с правительством, чтобы жители регионов и в дальнейшем имели доступ к безопасному, надёжному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую оплату труда.

Чего требуют перевозчики

Ассоциация призывает власти незамедлительно найти решение, которое позволит индексировать долгосрочные договоры с региональными автобусными перевозчиками, а также предоставить дополнительное финансирование для покрытия существенного роста расходов.

Кроме того, перевозчики требуют компенсировать резкое повышение цен на топливо, вызванное последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и предусмотреть в государственном бюджете дополнительные средства на расходы, которые возникнут после изменения долгосрочных договоров.

Представители отрасли напоминают, что условия действующих долгосрочных контрактов и стоимость услуг определялись в совершенно иной экономической ситуации.

С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%, а общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная договорами стоимость перевозок больше не соответствует реальным расходам, необходимым для обеспечения работы общественного транспорта.

Дополнительные 9,8 миллиона евро не решают требований отрасли

Ассоциация обращает внимание, что уже при подготовке бюджета на 2026 год на общественный транспорт было предусмотрено меньше средств, чем требовалось для обслуживания существующей маршрутной сети в полном объёме.

Сейчас правительство рассматривает выделение дополнительных 9,8 миллиона евро. Эти деньги необходимы, чтобы государство смогло оплатить перевозки, которые само заказало.

В ассоциации подчёркивают, что речь идёт о средствах, которых из-за недостаточного финансирования изначально не было в бюджете. Поэтому дополнительные 9,8 миллиона евро не связаны с нынешними требованиями перевозчиков.

В течение года расходы транспортных компаний продолжали существенно увеличиваться, в том числе из-за подорожания топлива.

По данным ассоциации, государство перечислило перевозчикам увеличенный авансовый платёж, чтобы улучшить их денежный поток и обеспечить возможность закупать горючее. Однако отдельной компенсации за стремительный рост цен на топливо отрасль не получила.

Представители перевозчиков подчёркивают, что их основная цель — добиться долгосрочного и системного решения, которое позволит сохранить региональный общественный транспорт в будущем.

Акция 16 сентября должна стать призывом к правительству принять решения, необходимые для бесперебойной работы общественного транспорта и сохранения мобильности жителей регионов.

Протест организует Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков совместно с компаниями, имеющими долгосрочные контракты сроком на десять лет.

В Латвии ежедневно выполняют около 5000 рейсов

По данным Дирекции автотранспорта, в обычный рабочий день в Латвии обслуживается около 880 региональных автобусных маршрутов и выполняется почти 5000 рейсов.

По отдельным частям маршрутной сети рейсы распределяются следующим образом:

Пиерига — 772 рейса;

Айзкраукле и Огре — 403;

Даугавпилс и Краслава — 371;

Талси и Тукумс — 318;

Добеле и Елгава — 311;

Лимбажи и Сигулда — 304;

Цесис — 282;

Екабпилс, Прейли и Ливаны — 266;

Салдус и Кулдига — 261;

Гулбене, Алуксне и Балви — 254;

Лиепая — 244;

Бауска — 227;

Валмиера, Валка и Смилтене — 222;

Резекне и Лудза — 209;

Мадона — 188;

Вентспилс — 50 рейсов.

Таким образом, возможная отмена 1271 рейса затронет примерно четверть обычного будничного объёма региональных автобусных перевозок в стране.

Министерство просит увеличить финансирование

Министерство сообщения уже запросило дополнительные 9,8 миллиона евро для обеспечения непрерывной работы общественного транспорта.

Эти средства необходимы для выполнения действующих договоров, сохранения региональной маршрутной сети в объёме 2025 года и обеспечения перевозок до конца 2026 года.

Министр сообщения Рихард Козловскис начал переговоры с Министерством финансов и партнёрами о дальнейшем финансировании общественного транспорта.

По его словам, разовое предоставление дополнительных средств не устранит структурные проблемы финансирования системы. Для этого необходимы более глубокие изменения.

Чтобы обеспечить стабильную работу и развитие общественного транспорта, базовое государственное финансирование предлагается сохранить на уровне 93,78 миллиона евро и одновременно ежегодно выделять ещё 15 миллионов евро.

Дополнительное финансирование планируется связать с конкретными мерами по повышению эффективности. Среди них — оптимизация маршрутной сети, развитие перевозок в зависимости от реального спроса, внедрение цифровых решений и постепенное увеличение собственных доходов отрасли.

Несмотря на поиски дополнительного финансирования, договорённости между государством и перевозчиками пока нет. Поэтому пассажирам, планирующим поездки на региональных автобусах 16 сентября, необходимо заранее проверить актуальное расписание и предусмотреть альтернативный способ добраться до места назначения.