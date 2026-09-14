Торговая инспекция Польши изучила 949 партий детской одежды, в том числе продукцию Pepco, Coccodrillo, Smyk и KiK. Почти в каждой четвёртой проверенной партии обнаружили нарушения, а лабораторный анализ показал: фактический состав 24% образцов отличался от информации производителя. Одна из пижам, заявленная как хлопковая, оказалась полностью синтетической.

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) 11 сентября опубликовало результаты масштабной проверки детской одежды. Контроль, проведённый Торговой инспекцией в первой половине 2026 года, охватил 166 производителей, импортёров, оптовых продавцов и магазинов.

Инспекторы проверили 949 партий одежды, предназначенной для детей ростом до 168 сантиметров. В выборку вошли блузки, свитеры, шорты, брюки, куртки, пижамы и нижнее бельё. Проверка касалась в том числе продукции Pepco, Coccodrillo, Smyk и KiK.

Почти в каждой четвёртой партии выявили те или иные нарушения. Большинство из них относилось к неправильной маркировке, однако лабораторные исследования обнаружили и серьёзные расхождения между заявленным и реальным составом ткани.

Пижама из «80% хлопка» оказалась полностью синтетической

Для лабораторного анализа инспекторы отобрали 113 партий одежды. В 27 случаях, или почти в 24% проверенных образцов, фактический состав материала не соответствовал указанному производителем.

Иногда расхождения составляли всего несколько процентных пунктов, но встречались и вопиющие случаи. Так, на этикетке одной детской пижамы было указано, что она на 80% состоит из хлопка и на 20% — из полиэстера. Исследование показало, что изделие полностью сшито из полиэстера.

На кардигане производитель указал 97% хлопка и 3% эластана. В действительности хлопка в нём оказалось меньше половины: лаборатория обнаружила 48,4% полиэстера, 46,1% хлопка и 5,5% вискозы.

Серьёзные несоответствия выявили и в других изделиях. Например, куртка, которая должна была состоять из 85% хлопка и 15% полиэстера, на деле была изготовлена из полиамида, полиэстера и эластана. Юбка с заявленными 85% хлопка, 10% вискозы и 5% эластана содержала 93,6% вискозы и 6,4% эластана.

В отдельных случаях натуральных волокон, напротив, оказывалось больше, чем обещал производитель. В детских брюках, на этикетке которых значилось 60% хлопка и 40% полиэстера, доля хлопка достигала 76,1%. Однако товар всё равно признали не соответствующим заявленным характеристикам.

Проблемы обнаружили не только с составом

Инспекторы также проверяли, правильно ли оформлены сведения на этикетках и в описаниях интернет-магазинов. Нарушения маркировки выявили в 188 партиях.

В некоторых случаях состав, указанный на сайте продавца, не совпадал с информацией на самом изделии. Встречались и неправильные названия волокон: например, английское cotton вместо польского bawełna, viscose вместо wiskoza и polyester вместо poliester.

Кроме того, компоненты ткани иногда перечислялись не в порядке уменьшения их доли, как того требуют правила, а произвольно. Такие ошибки мешают покупателю получить достоверную информацию о приобретаемой вещи.

Забракованные партии сняли с продажи

Предприятия, у которых выявили нарушения, убрали спорные партии одежды из продажи. Производителей и импортёров обязали исправить маркировку, а продавцы изделий с недостоверно указанным составом должны будут возместить расходы на лабораторные исследования.

UOKiK опубликовало отдельный отчёт и перечень товаров, не прошедших лабораторную проверку. При этом проверки детской одежды в Польше продолжаются.

Важно, что упоминание Coccodrillo, KiK, Pepco и Smyk не означает, что все выявленные нарушения относятся к каждой из этих компаний. В официальном сообщении они приведены лишь как примеры брендов и сетей, продукция которых входила в общую проверку 166 предприятий.

Проверка показала, что этикетка детской одежды не всегда отражает её реальный состав. Покупатели могут выбирать и оплачивать изделие как хлопковое, хотя оно изготовлено преимущественно или полностью из синтетики. Поэтому контроль должен охватывать не только наличие маркировки, но и достоверность указанных на ней сведений.