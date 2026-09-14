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Жители Латвии стали еще чаще платить картой и переводами: число безналичных операций выросло 0 61

Бизнес
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: оплата кредитной картой
ФОТО: Unsplash

В первом полугодии 2026 года жители и предприятия Латвии совершили 477,4 млн безналичных платежей — на 6% больше, чем годом ранее. При этом общая сумма операций достигла 597,1 млрд евро, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Безналичные расчеты в Латвии продолжают набирать популярность. По данным Банка Латвии, за первые шесть месяцев 2026 года поставщики платежных услуг обработали 477,4 млн безналичных операций на общую сумму 597,1 млрд евро.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество платежей увеличилось на 6%, а их общая стоимость — на 2%.

В среднем каждый день в стране проводилось около 2,6 млн платежей на сумму 3,3 млрд евро. В Банке Латвии отмечают, что безналичные способы оплаты продолжают укреплять свои позиции в повседневной жизни жителей и бизнеса.

Самым популярным способом оплаты остаются банковские карты. На них пришлось 59% всех безналичных операций. Еще 36% составили кредитные переводы между счетами.

Особенно быстро растет число банковских переводов. Без учета внутрибанковских операций за полгода было выполнено 58 млн переводов на сумму 85 млрд евро — это соответственно на 9% и 12% больше, чем год назад.

Все большую роль играют и мгновенные платежи. Сейчас они составляют уже более четверти всех клиентских кредитных переводов, позволяя переводить деньги практически моментально в любое время суток.

Статистика показывает и уровень развития платежной инфраструктуры. На конец июня в Латвии находилось 2,3 млн платежных карт, что соответствует примерно 1,2 карты на одного жителя.

Оплатить покупки можно было через 62 800 POS-терминалов, а снять наличные — в 869 банкоматах внутри страны. Кроме того, латвийские поставщики платежных услуг обслуживали еще семь банкоматов за рубежом.

Еще один показатель цифровизации финансов — количество банковских счетов. К середине года у клиентов было открыто 3,2 млн расчетных счетов, или в среднем 1,7 счета на одного жителя.

Рост числа безналичных операций свидетельствует о том, что электронные платежи становятся для жителей Латвии основным способом повседневных расчетов, а мгновенные переводы постепенно занимают все более заметное место среди банковских услуг.

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#финансы #Латвия #цифровизация #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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