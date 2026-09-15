Цены на электроэнергию в странах Балтии резко выросли из-за редкого совпадения сразу нескольких неблагоприятных факторов — слабого ветра, ремонтов электростанций и межгосударственных соединений, низкого уровня воды в скандинавских водохранилищах и дорогого природного газа. В понедельник, 14 сентября, средняя биржевая цена в Латвии достигла 252 евро за мегаватт-час — одного из самых высоких уровней в этом году, сообщает Enefit.

Во вторник, 15 сентября, среднесуточная цена несколько снизилась — до 214,61 евро за МВт·ч. Однако в отдельные периоды ситуация будет гораздо неприятнее: с 17:45 до 18:00 стоимость электроэнергии на бирже поднимется до 483 евро за МВт·ч.

Еще в выходные электричество было заметно дешевле. По данным Nord Pool, в субботу средняя цена в Латвии составляла 166,20 евро за МВт·ч, в воскресенье — 168,04 евро, а уже в понедельник подскочила до 252 евро.

Почему электричество так подорожало

Руководитель отдела управления портфелем и исследования рынка Enefit Роман Тюрин объясняет нынешний скачок сочетанием нескольких обстоятельств.

В странах Балтии сейчас мало ветра, поэтому ветряные электростанции производят меньше дешевой электроэнергии. Одновременно в рабочие дни увеличивается потребление.

Дополнительной проблемой стал ежегодный ремонт NordBalt — соединения между Литвой и Швецией, из-за чего возможности импорта электроэнергии ограничены.

Ремонтные работы идут также на финской АЭС Olkiluoto и на соединениях между Эстонией и Латвией. В результате регион не может в полной мере компенсировать недостаток собственной генерации импортом.

Есть проблема и в Скандинавии: уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций остается низким, что ограничивает производство электроэнергии на ГЭС.

Газ почти втрое дороже

Еще одним серьезным фактором Enefit называет природный газ. По данным компании, его стоимость по сравнению с периодом до начала военного конфликта между США и Ираном выросла почти в три раза.

Это делает производство электричества на газовых электростанциях значительно дороже именно в тот момент, когда возможности получить более дешевую энергию из других источников ограничены.

Похожая ситуация сложилась не только в Латвии. Рост цен сейчас наблюдается также в Литве, Эстонии и Финляндии.

Enefit еще в начале сентября прогнозировал, что средняя биржевая цена электроэнергии в этом месяце может оказаться примерно вдвое выше августовской. Первые две недели обошлись без особенно резких скачков, однако в последние дни ситуация заметно изменилась.

Кого повышение затронет

Рост биржевых цен не означает, что счета всех жителей Латвии немедленно увеличатся.

Для клиентов с фиксированным тарифом нынешний скачок не меняет предусмотренную договором цену электроэнергии.

Иначе обстоит дело с потребителями, выбравшими биржевой тариф. Их расходы непосредственно зависят от цены Nord Pool в часы фактического потребления. Поэтому в нынешней ситуации особенно большое значение имеет время использования энергоемкой бытовой техники.

Нынешний скачок показывает, насколько чувствительным остается балтийский рынок электроэнергии к одновременному сокращению нескольких источников дешевой энергии. Слабый ветер, ремонты линий и электростанций, недостаток гидроэнергии и почти втрое подорожавший газ совпали в один момент. Для потребителей с биржевыми тарифами это означает особенно дорогие часы, тогда как обладателей фиксированных договоров нынешний скачок непосредственно не затрагивает.