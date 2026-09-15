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Латвия на день останется без тысяч региональных автобусов: перевозчики объявили протест 0 19

Бизнес
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автобусы
ФОТО: LETA

В среду, 16 сентября, восемь латвийских перевозчиков не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов. Акция «День без регионального общественного транспорта» может затронуть около 60 тысяч пассажиров.

В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (LPPA), примут участие восемь компаний, сообщил президент ассоциации Иво Ошениекс.

В течение всего дня рейсы не будут выполнять:

  • Daugavpils autobusu parks;

  • Hansabuss Latvija;

  • Talsu autotransports;

  • Rēzeknes autobusu parks;

  • Norma-A, работающая под брендом Ecolines;

  • Liepājas autobusu parks;

  • Nordeka;

  • Dautrans.

По предварительным подсчетам перевозчиков, протест может затронуть до 3000 региональных автобусных рейсов и около 60 тысяч пассажиров. Самоуправления уже проинформированы о предстоящих отменах.

Сведения о конкретных рейсах будут публиковаться на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте Дирекции автомобильного транспорта (ATD).

В акции не участвуют Cata, Latvijas sabiedriskais autobuss, VTU Valmiera и муниципальное предприятие Ventspils reiss. По словам Ошениекса, некоторые компании работают по краткосрочным договорам, а у других условия отличаются — например, их договоры недавно были проиндексированы.

Почему перевозчики протестуют

Ошениекс заявил, что отрасль вынуждена прибегнуть к радикальной мере, поскольку до сих пор получала от государства лишь обещания, в том числе по поводу изменения порядка индексации долгосрочных договоров. Если проблема не будет решена, следующая акция может состояться уже 30 сентября.

Перевозчики подчеркивают, что действующие долгосрочные договоры заключались в другой экономической ситуации. С момента подачи заявок на конкурс цены на топливо выросли более чем на 56%, а общая инфляция достигла 38,1%. В результате предусмотренная договорами стоимость услуг больше не соответствует реальным расходам компаний.

Ассоциация требует изменить механизм индексации договоров, компенсировать резкое подорожание топлива и выделить средства на покрытие дополнительных расходов.

Что предлагает государство

Правительство 15 сентября рассматривает вопрос о выделении региональным перевозчикам дополнительных 9,8 млн евро из программы финансирования непредвиденных расходов. Эти деньги необходимы, чтобы до конца года сохранить объем транспортных услуг на уровне прошлого года.

Однако LPPA подчеркивает, что речь идет о средствах, которых изначально не хватало в государственном бюджете для оплаты уже заказанных перевозок. Поэтому выделение 9,8 млн евро не решает выдвинутых отраслью требований.

Министерство сообщения признает, что для устранения многолетнего дефицита финансирования отрасли требуется еще около 15 млн евро. Ведомство совместно с ATD, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложения по стабилизации ситуации.

В долгосрочной перспективе министерство предлагает усовершенствовать модель финансирования, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки по требованию, внедрять единую билетную систему и улучшать учет пассажиропотока. По расчетам ведомства, на создание более устойчивой системы потребуется от трех до четырех лет.

16 сентября пассажирам следует заранее проверить, состоится ли нужный автобусный рейс, и по возможности предусмотреть альтернативный транспорт. Даже если правительство выделит дополнительные 9,8 млн евро, конфликт не будет исчерпан: перевозчики требуют пересмотра условий долгосрочных договоров и компенсации фактического роста расходов.

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#финансы #Латвия #транспорт #бюджет #индексация #пассажиры #автобусы #правительство
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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