С 1 декабря тариф на теплоэнергию в Риге может вырасти на 20–30% из-за резкого подорожания природного газа и биотоплива. Если прогноз Rīgas siltums подтвердится, стоимость отопления может приблизиться к 97–105 евро за мегаватт-час.

О возможном повышении тарифа сообщил председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш.

Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83,01 евро за мегаватт-час. С 1 октября благодаря учету компонента непредвиденных доходов он временно снизится до 80,76 евро за МВт·ч.

Однако уже с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные расходы предприятия и затраты на топливо. Точный размер нового тарифа пока не установлен: Комиссия по регулированию общественных услуг продолжает рассматривать проект Rīgas siltums, а окончательные данные о расходах на энергоресурсы еще не получены. Уточнения предприятие сможет подать в начале октября.

По предварительной оценке Rīgas siltums, декабрьское повышение может составить от 20 до 30%. При расчете от октябрьского тарифа теплоэнергия будет стоить примерно от 96,91 до 104,99 евро за МВт·ч. Предприятие ставит перед собой задачу не допустить роста более чем на 30%.

Газ подорожал в 2,4 раза

Главным фактором риска остается стремительный рост цен на энергоресурсы. По словам Калниньша, с момента расчета действующего тарифа биржевая стоимость природного газа выросла примерно с 33 до 80 евро за МВт·ч — в 2,4 раза.

Биотопливо за это время подорожало приблизительно с 21 до 30 евро за МВт·ч, или на 43%.

Rīgas siltums уже закупило более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа по средней цене 46 евро за МВт·ч. Биотопливом предприятие обеспечило 33% потребности, его средняя закупочная цена составила 28,53 евро за МВт·ч.

За девять месяцев этого года компания поставила потребителям 2,962 млн МВт·ч тепловой энергии. Само предприятие произвело 31% этого объема, а оставшиеся 69% закупило у других производителей.

При собственном производстве по 49% пришлось на биомассу и природный газ, еще 2% — на электроэнергию. Поэтому рост цен влияет на тариф сразу двумя способами: увеличиваются как собственные производственные затраты Rīgas siltums, так и стоимость тепла, приобретаемого у сторонних поставщиков.

Как планируют сдерживать тариф

Среди мер, способных ограничить подорожание, Калниньш назвал своевременные и гибкие закупки топлива, повышение эффективности рынка закупаемой теплоэнергии и более гибкое использование собственных производственных мощностей.

Газ на отопительный сезон предприятие начало закупать еще в апреле, а биотопливо приобреталось на двух платформах, чтобы снизить риски поставок.

С 1 октября изменятся и правила закупки теплоэнергии. Новый порядок предусматривает максимальную закупочную цену, привязанную к стоимости производства тепла из древесной щепы. Это должно ограничить влияние дорожающего газа: производители будут конкурировать, предлагая цену ниже установленного потолка.

Готовность к отопительному сезону

Rīgas siltums заявляет, что городская система теплоснабжения готова к сезону 2026/2027 года. Гидравлические испытания завершены во всех зонах теплосетей, а готовность теплоузлов зданий достигла 75,2%.

Специалисты проверили 6512 из 8661 теплоузла:

в домах Rīgas namu pārvaldnieks — 2343 из 2353, или 99,6%;

в медицинских учреждениях — 99 из 149, или 66,4%;

в образовательных учреждениях — 356 из 525, или 67,8%;

в остальных жилых и нежилых зданиях — 3714 из 5634, или 65,9%.

Теплоисточники предприятия также готовы к работе. На теплоцентрали «Иманта» до начала сезона планируется завершить ежегодное техническое обслуживание и продолжить модернизацию водогрейных котлов.

Должникам могут подключить отопление позже

Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную: за последние 12 месяцев было оплачено 97,6% выставленных счетов.

При этом подключение отопления может задержаться в зданиях, где уровень оплаты счетов ниже 80%. В Rīgas siltums утверждают, что таких домов немного.

«Эпоха дешевого газа завершилась»

В долгосрочной перспективе предприятие намерено уменьшить зависимость Риги от природного газа. Для этого предполагается активнее использовать биомассу, электродные котлы и тепловые насосы, а также развивать рекуперацию и накопление тепла.

На теплоцентрали «Иманта» уже работает электродный котел мощностью 49 МВт. Он позволяет производить тепло из электроэнергии в часы, когда это экономически выгодно. С момента ввода установки в эксплуатацию в конце 2025 года она произвела 23 000 МВт·ч теплоэнергии.

Перспективным направлением считается и использование остаточного тепла, например от центров обработки данных. Rīgas siltums готово подключать к централизованной системе производителей, способных поставлять более дешевую тепловую энергию.

По словам Калниньша, «эпоха дешевого природного газа» в теплоснабжении завершилась. Поэтому все большее значение будут приобретать местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла.

Небольшое октябрьское снижение тарифа может оказаться временным: уже с декабря счета рижан способны заметно вырасти. Окончательная цена пока не утверждена, однако при реализации верхней границы прогноза тариф превысит 100 евро за МВт·ч — примерно на 22 евро больше октябрьского уровня.