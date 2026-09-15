Министерство финансов (Минфин) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году на 2,4%, что на 0,4 процентного пункта больше, чем в прогнозе, обновленном в начале июня.

Прогноз экономического роста на следующие годы немного снижен - до 1,9% в 2027 году и 2-2,4% в последующие три года.

Приступая к подготовке государственного бюджета на 2027 год, Минфин обновил макроэкономический прогноз на 2026-2030 годы.

Повышение прогноза на 2026 год в основном связано с более высоким, чем ожидалось, ростом экономики в первом полугодии. Несмотря на внешние потрясения, ВВП вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост охватил большинство отраслей, а наибольший вклад внесли торговля, промышленность и коммерческие услуги. Со стороны потребления росту способствовали увеличение инвестиций, восстановление частного потребления и, особенно со второго квартала, ускорение экспорта.

Третий квартал также начался с хороших показателей, однако геополитические потрясения, ситуация в Персидском заливе, рост цен на энергоресурсы и высокая волатильность финансовых рынков не позволяют прогнозировать столь же устойчивый рост в последующие кварталы. С учетом эффекта базы рост ВВП в четвертом квартале и первом полугодии следующего года ожидается более медленным, а несколько более низкие темпы роста прогнозируются и в среднесрочной перспективе.

Динамика инфляции также была более благоприятной, чем ожидалось, поэтому прогноз инфляции на 2026 год снижен на 0,2 процентного пункта - до 3,4%.

Наиболее существенное влияние оказала стабилизация цен на продукты питания, начавшаяся во второй половине прошлого года. В последние месяцы, в том числе под влиянием снижения ставки налога на добавленную стоимость, снижение цен на продукты питания достигло 3-4% в годовом выражении.

Рост цен на нефть и топлива в первом полугодии также оказался менее резким, чем прогнозировалось. Однако сохраняются отложенные эффекты, в том числе повышение тарифов на теплоэнергию, а недавний резкий рост цен на нефть и газ привел к повышению прогноза инфляции на следующие два года - до 3,7% и 2,9% соответственно. К 2030 году инфляция, как ожидается, снизится и стабилизируется на уровне 2,2%.

Уровень безработицы в прогнозный период будет снижаться благодаря экономическому росту и сокращению численности населения трудоспособного возраста. При этом с учетом результатов первого полугодия и повышения участия населения в рынке труда прогноз безработицы повышен до 6,8% в 2026 году и 6,5% в 2027 году. К 2030 году он постепенно снизится до 6,1%. Число занятых прогнозируется стабильным, с небольшой тенденцией к снижению.

После стремительного роста в предыдущие годы среднемесячная заработная плата в этом году растет медленнее - в первом полугодии на 4,6%. В общественном секторе рост зарплат замедлился до 3,4%, что связано прежде всего с ограничением расходов. В связи с этим прогноз роста средней зарплаты на 2026 год снижен до 5%. В последующие годы, по мере экономического роста и сохранения ограниченного предложения рабочей силы, темпы роста зарплат могут ускориться до 5,5%, после чего в среднесрочной перспективе стабилизироваться у уровня роста производительности.

При разработке прогноза Минфин исходил из консервативных предположений и оценил риски внешней и внутренней среды. Прогнозы по-прежнему разработаны в условиях очень высокой неопределенности, причем риски смещены в сторону более низких темпов роста.

К наиболее существенным внешним негативным рискам Минфин относит конфликт в Ормузском проливе, эскалацию войны России в Украине, гибридные атаки России в Европе, неопределенность торговой политики США, частые изменения в мировой торговле и растущую волатильность на финансовых и сырьевых рынках.

Сохраняются и внутренние риски, включая ускорение инфляции, которое может ограничить покупательную способность домохозяйств и рост частного потребления, возможное замедление инвестиций и задержки в использовании средств фондов Европейского союза (ЕС), а также сохраняющиеся проблемы транспортной отрасли - на железной дороге и в авиасообщении.