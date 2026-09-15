С 1 октября в трех из четырех зон Риги планируется повысить плату за вывоз и обслуживание бытовых отходов. Рост составит от 2,13% до 2,71%. При этом в одной части столицы тариф, наоборот, немного снизится. Изменения поддержал Комитет Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды, однако окончательное решение еще предстоит принять думе.

В первой зоне обслуживания, куда входят центр и территория бывшего Латгальского предместья, тариф предлагается повысить с 10,07 до 10,31 евро за кубометр, или на 2,38%.

Во второй зоне — бывшем Курземском районе Пардаугавы — цена вырастет с 10,35 до 10,63 евро за кубометр, или на 2,71%. Это самое значительное повышение среди четырех зон.

В третьей зоне, охватывающей Земгальское предместье Пардаугавы, тариф предлагается увеличить с 7,03 до 7,18 евро за кубометр, или на 2,13%.

Исключением станет четвертая зона — бывший Северный район и Видземское предместье. Здесь стоимость обслуживания отходов должна снизиться с 10,02 до 9,94 евро за кубометр.

Почему меняются цены

Депутатам объяснили, что пересмотр тарифов связан прежде всего с инфляцией, ростом расходов на рабочую силу и подорожанием топлива. Одновременно при расчетах учтено снижение платы за обслуживание биологических отходов, действующее с июля.

В договорах с операторами предусмотрена возможность индексировать стоимость услуг. По объяснению руководства комитета, такой механизм позволяет устанавливать изначально более низкую цену: компании не приходится заранее включать в нее возможный рост расходов на весь срок действия договора.

В первой и второй зонах вывозом отходов занимается Clean R, в третьей — Lautus vide, а в четвертой — Eco Baltia vide.

Важно: новые расценки пока нельзя считать окончательно утвержденными. Решение еще должна принять Рижская дума.