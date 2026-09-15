Латвийский оператор мультимодальных перевозок Pro Logistic Services планирует развивать новый маршрут поставок экологичного авиационного топлива из Узбекистана в Европу через Рижский порт. Компания подписала соглашение о логистическом сотрудничестве с Allied Biofuels FE LLC, реализующей в Узбекистане крупный проект по производству SAF и синтетического авиационного топлива e-SAF.

Цель сотрудничества — создать международную систему доставки будущей продукции узбекского предприятия на рынки Европы, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Согласно соглашению, Pro Logistic Services разработает и обеспечит всю логистическую цепочку: перевозку в специализированных железнодорожных цистернах, перевалку в портах, экспедирование и дальнейшую транспортировку морем.

Рига станет одним из ключевых узлов

Топливо, предназначенное для европейского рынка, планируется отправлять по железной дороге со станции Мискина в Узбекистане до Рижского порта. Отсюда его будут перевозить морским транспортом в европейские порты, в том числе в Гамбург.

Таким образом, Рига должна стать одним из основных логистических узлов нового экспортного маршрута.

Pro Logistic Services располагает парком более чем из 4000 железнодорожных вагонов и имеет прямые договоры с национальными железнодорожными компаниями Узбекистана, Казахстана, Латвии, Туркменистана и Литвы. Подразделения компании работают в Латвии, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Киргизии, Литве, Польше, Эстонии, Украине, на Кипре и в ОАЭ.

Для поставок в страны Персидского залива предусмотрен другой маршрут. Цистерны пойдут из Узбекистана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, или Среднему коридору: через Казахстан и Каспийское море до грузинских портов Поти и Батуми. Затем топливо предполагается перевозить танкерами через Черное и Средиземное моря и Суэцкий канал до Фуджейры и других портов ОАЭ.

Проект стоимостью более $6 млрд

Особенно значителен масштаб самого проекта Allied Biofuels. Заявленная стоимость создаваемого в Узбекистане производственного комплекса составляет 6,08 млрд долларов.

Проект реализуется при государственной поддержке в соответствии со специальным указом президента Узбекистана. Allied Biofuels также ранее заключила меморандум с Uzbekistan Airports о долгосрочных поставках авиационного топлива.

Развитие транспортной инфраструктуры будет идти одновременно с проектированием предприятия, планированием производства и заключением долгосрочных контрактов на поставку топлива. Это должно позволить создать экспортную сеть еще до выхода производства на запланированные объемы.

Член правления Pro Logistic Services Наталия Цоя отмечает, что существующая транспортная инфраструктура компании и присутствие на протяжении экспортного маршрута позволят связать будущее производство Allied Biofuels с авиационными рынками Европы и Ближнего Востока.

Латвийская компания с оборотом 84 млн евро

Pro Logistic Services зарегистрирована в Латвии в 2003 году. По данным Firmas.lv, в 2024 году компания получила 84,076 млн евро выручки и 1,067 млн евро прибыли. Финансовые показатели за 2025 год пока не опубликованы.

Владельцем Pro Logistic Services является зарегистрированная в Люксембурге Societe Commerciale des Transports et Logistique S.A., а конечным бенефициаром указан гражданин Узбекистана Илхомжон Ахмаджонов.

Для Риги проект интересен не только объемами потенциальных грузов. Если заявленная схема будет реализована, Рижский порт станет одним из звеньев новой цепочки поставок авиационного топлива между Центральной Азией и европейским рынком. При этом речь пока идет о создании логистической инфраструктуры для будущего производства: конкретные сроки начала регулярных поставок и их предполагаемые объемы в сообщении компании не названы.