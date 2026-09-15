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Заплатили, товара нет, деньги не возвращают: PTAC предупредил о srots.lv 0 120

Бизнес
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Интернет-магазин

ChatGPT

Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Европейский центр информирования потребителей в Латвии (ECC Latvia) призвали жителей соблюдать осторожность при покупках на сайте srots.lv. Причиной стали жалобы клиентов, которые после отмены заказов долго не могут вернуть уплаченные деньги.

Сайт обслуживает зарегистрированная в Польше компания Barles. Как сообщает PTAC, ECC Latvia получил несколько обращений от латвийских потребителей, столкнувшихся с проблемами при покупках на этой интернет-площадке.

Схема, описанная в нескольких жалобах, похожа: покупатель оформляет и оплачивает заказ, однако впоследствии получает сообщение, что выбранного товара нет в наличии. Заказ отменяют, но возврат уже уплаченных денег существенно задерживается.

При этом PTAC и ECC Latvia не утверждают, что речь идет о мошенничестве. Потребителей именно призывают учитывать возможные риски перед оформлением заказа.

Что советуют покупателям

Тем, кто все же решит воспользоваться srots.lv, рекомендуется сохранять всю документацию, связанную с покупкой: подтверждение заказа, переписку с продавцом и документы об оплате.

По возможности следует выбирать способ оплаты, предусматривающий дополнительную защиту покупателя в случае спора, например банковскую платежную карту.

Если товар не доставлен или продавец задерживает возврат денег, покупателю сначала следует письменно обратиться непосредственно к компании и четко изложить свои требования.

Если решить проблему таким образом не удается, жители Латвии могут обратиться в ECC Latvia за консультацией о своих правах и возможностях урегулирования трансграничного потребительского спора.

Предупреждение PTAC особенно важно потому, что продавец зарегистрирован не в Латвии, а в Польше, поэтому при возникновении спора его разрешение может оказаться сложнее. Главная претензия к srots.lv на данный момент касается не неполученных товаров как таковых, а задержек с возвратом денег после отмены заказов. Поэтому покупателям стоит заранее оценивать риск и выбирать способ оплаты, позволяющий при необходимости оспорить операцию.

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#мошенничество
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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