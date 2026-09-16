Общий объём финансирования в рамках реструктуризации достигнет 350 миллионов евро, процентная ставка сейчас составляет около 12%

Американский суд предварительно одобрил специальное финансирование airBaltic в рамках процедуры Chapter 11. Авиакомпания сразу сможет получить первый транш в размере 140 миллионов евро, продолжая выполнять рейсы, выплачивать зарплаты и обслуживать пассажиров в обычном режиме.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила разрешение немедленно воспользоваться первой частью финансирования, привлечённого для проведения финансовой реструктуризации. Решение принял Суд по делам о несостоятельности Южного округа Нью-Йорка.

Суд предварительно одобрил так называемое DIP-финансирование — специальный кредит, предоставляемый компании, которая проходит реструктуризацию под судебным надзором, но продолжает хозяйственную деятельность. Первый доступный airBaltic транш составит 140 миллионов евро.

Планируется, что авиакомпания может получить первую часть финансирования уже в течение этой недели.

Общий объём нового финансирования должен достичь 350 миллионов евро. Организатором сделки выступает Strategic Value Partners, а средства предоставляют Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management.

Процентная ставка установлена на уровне SOFR плюс 8 процентных пунктов. При нынешнем значении базовой ставки обслуживание нового кредита обойдётся примерно в 12% годовых.

Деньги будут поступать несколькими частями. Следующие транши станут доступны по мере продвижения реструктуризации, выполнения условий финансирования и, при необходимости, получения новых разрешений американского суда.

Вместе с поступлениями от текущей деятельности эти средства должны обеспечить работу авиакомпании и проведение финансовой реструктуризации. DIP-финансирование позволяет компании, находящейся под защитой процедуры Chapter 11, оплачивать текущие расходы и не останавливать деятельность.

Суд также одобрил первоначальные ходатайства airBaltic, необходимые для продолжения работы в период реструктуризации. Компания сможет выполнять запланированные рейсы, выплачивать зарплаты и другие связанные с трудовыми отношениями платежи, исполнять обязательства перед клиентами и отдельными партнёрами.

Авиакомпании разрешено рассчитываться с поставщиками и поставщиками услуг за товары и услуги, полученные 14 сентября 2026 года и позднее. Она также сможет платить налоги, страховые взносы и обязательные сборы регулирующим учреждениям.

В airBaltic подчёркивают, что для пассажиров ничего не меняется. Полёты должны выполняться по утверждённому расписанию, а возврат денег, использование ваучеров и подарочных карт, начисление баллов программы лояльности и рассмотрение претензий по поводу багажа продолжатся по действующим правилам.

Пассажирам, уже купившим билеты на рейсы airBaltic, не требуется совершать никаких дополнительных действий.

После предварительного решения суда авиакомпания продолжит реструктуризацию финансовых обязательств и переговоры с кредиторами. Целью процесса заявлено создание более устойчивой структуры капитала и снижение расходов до конкурентоспособного уровня.

Исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден назвал решение суда важным первым этапом реструктуризации. По его словам, одобренное финансирование должно обеспечить дополнительную финансовую стабильность, пока компания продолжает преобразование бизнеса.

Хильден ранее допускал, что процедура может завершиться к середине 2027 года.

Chapter 11 представляет собой предусмотренную законодательством США процедуру реструктуризации под надзором суда. Она позволяет компании пересмотреть долговые обязательства и структуру капитала, не прекращая работу. В airBaltic отдельно подчёркивают, что эта процедура не является прямым юридическим аналогом латвийского процесса правовой защиты.

Финансовой реструктуризации предшествовало решение владельцев облигаций. В августе они согласились не получать деньгами два ближайших процентных платежа — за 14 августа и 14 ноября. Эти проценты будут прибавлены к основной сумме долга. До ноября 2026 года авиакомпания также временно освобождена от выполнения минимальных требований к ликвидности.

В 2025 году оборот группы airBaltic вырос на 4,2% и достиг 779,344 миллиона евро. Убытки составили 44,337 миллиона евро — в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. Компания перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.

Латвийскому государству сейчас принадлежат 88,37% акций авиакомпании, Lufthansa — 10%, компании датского предпринимателя Ларса Тюсена Aircraft Leasing 1 — 1,62%, другим акционерам — 0,01%.

Что это означает для пассажиров

На данном этапе пассажирам не нужно переоформлять билеты или предпринимать какие-либо другие действия. Рейсы должны выполняться по расписанию, а действующие правила возврата денег, использования ваучеров, подарочных карт и баллов лояльности сохраняются.

При этом решение суда не означает, что финансовые проблемы airBaltic уже решены. Компания получила средства для продолжения работы и время для переговоров с кредиторами. Успех реструктуризации будет зависеть от согласования нового плана долгов, выполнения условий кредиторов и способности авиакомпании улучшить финансовые показатели.

Что означает финансирование в 350 миллионов евро

Это не безвозмездная помощь, а новый кредит, который придётся возвращать с процентами. При нынешней ставке около 12% такое финансирование является дорогостоящим. Однако оно позволяет airBaltic не останавливать полёты, выплачивать зарплаты и проводить реструктуризацию без резкого прекращения деятельности.

Пока не сообщается, какую окончательную нагрузку новый кредит создаст для компании и потребуется ли дополнительное участие государства. Поскольку Латвии принадлежит более 88% акций airBaltic, результаты реструктуризации имеют значение не только для пассажиров и сотрудников, но и для государства как основного акционера.

Решение американского суда даёт airBaltic необходимую финансовую передышку, но не завершает спасение авиакомпании. Первые 140 миллионов евро позволят продолжать полёты и оплачивать текущие расходы, однако впереди остаются переговоры с кредиторами, пересмотр долгов и необходимость доказать, что компания способна работать по устойчивой финансовой модели.