В течение дня число отменённых рейсов может приблизиться к 3000, а перевозчики уже допускают новую акцию 30 сентября.

К полудню среды участники акции «День без регионального общественного транспорта» не выполнили 1441 автобусный рейс по всей Латвии. В общей сложности протест может затронуть до 60 тысяч пассажиров, а отдельным перевозчикам грозят штрафы, превышающие 100 тысяч евро.

К 12 часам среды региональные автобусные перевозчики не выполнили 1441 рейс по всей Латвии. Отмена связана с акцией протеста «День без регионального общественного транспорта», организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков.

Управление автомобильного транспорта призывает пассажиров перед поездкой проверять информацию на сайте ведомства, а также на интернет-страницах и в социальных сетях конкретных перевозчиков.

В акции участвуют восемь компаний: Daugavpils autobusu parks, Hansabuss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma-A, работающая под брендом Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka и Dautrans. Их региональные рейсы в течение дня выполняются не в полном объёме.

Всего протест может затронуть до 3000 региональных автобусных рейсов и до 60 тысяч пассажиров. Муниципалитеты получили информацию об отменах, однако людям рекомендуют самостоятельно проверять, будет ли выполнен нужный им рейс.

В акции не участвуют Cata, обслуживающая маршрутную сеть в районе Цесиса, и Latvijas sabiedriskais autobuss, работающий на направлениях Кулдиги, Салдуса и части территории вокруг Риги. В обычном порядке также продолжают работу Ventspils reiss и VTU Valmiera.

Не затронут протестом и городской общественный транспорт Лиепаи: автобусы внутри города ходят по привычному расписанию. Liepājas autobusu parks также выполнит четыре коммерческих рейса между Лиепаей и Ригой.

Председатель правления Управления автомобильного транспорта Янис Лапиньш предупредил, что для некоторых участников акции штрафы за невыполненные рейсы могут превысить 100 тысяч евро. Размер санкций зависит от числа отменённых поездок и условий конкретного договора.

Несмотря на возможные штрафы, перевозчики объясняют протест отсутствием долгосрочного решения проблем отрасли. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс заявил, что компании долгое время слышали от государства только обещания, в том числе по поводу изменения порядка индексации долгосрочных договоров.

Если решение не будет найдено, перевозчики рассматривают возможность провести следующую акцию уже 30 сентября.

Ассоциация подчёркивает, что выделенные правительством 9,8 миллиона евро не решают накопившихся проблем. По мнению перевозчиков, эти средства предназначены для покрытия уже принятых государством обязательств на текущий год и не компенсируют рост реальных расходов предприятий.

Компании требуют изменить механизм индексации долгосрочных контрактов, предоставить дополнительное финансирование и компенсировать значительное подорожание топлива. По их данным, со времени подачи заявок на конкурсы стоимость горючего выросла более чем на 60%, а общий уровень инфляции достиг 38,1%.

В результате закреплённая в договорах стоимость перевозок, как утверждают предприятия, больше не покрывает фактические расходы на обслуживание маршрутов.

Министерство сообщения совместно с Управлением автомобильного транспорта, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложения по стабилизации ситуации. По оценке ведомства, для решения наиболее острых проблем региональным перевозкам дополнительно требуется около 15 миллионов евро.

Однако министерство считает, что одной дополнительной финансовой помощи недостаточно. Необходимо изменить модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки по запросу и внедрять цифровые решения.

Среди предлагаемых мер также названы единая билетная система, улучшение данных о пассажиропотоке и более эффективное использование бюджетных средств. По расчётам министерства и Управления автомобильного транспорта, преобразование системы может занять от трёх до четырёх лет.

Что это означает для пассажиров

В течение всей среды региональные автобусы участвующих в акции компаний могут не приехать даже в том случае, если рейс присутствует в привычном расписании. Перед поездкой необходимо проверить оперативную информацию на сайте Управления автомобильного транспорта или перевозчика.

Особенно внимательно следует планировать поездки между городами и населёнными пунктами, где отсутствует железнодорожное сообщение. По возможности стоит заранее найти альтернативный маршрут, договориться о поездке на автомобиле или перенести необязательную поездку.

Городской транспорт Лиепаи работает в обычном режиме. Продолжают выполняться также рейсы компаний, которые официально не присоединились к протесту.

Почему 9,8 миллиона не остановили протест

Выделенные правительством средства должны покрыть нехватку денег на уже заказанные государством перевозки в 2026 году. Перевозчики же требуют отдельного решения для компенсации роста топлива, зарплат и других расходов, а также изменения долгосрочных контрактов.

Иными словами, государство и автобусные компании по-разному оценивают назначение выделенных денег. Власти считают их частью стабилизации системы, а перевозчики — погашением старых обязательств, которое не решает проблему будущих расходов.

Отмена 1441 рейса к полудню показывает, что конфликт уже вышел за рамки переговоров между государством и перевозчиками и напрямую ударил по пассажирам. Если стороны не договорятся о финансировании и пересмотре контрактов, акция 16 сентября может оказаться лишь предупреждением перед новым, ещё более масштабным транспортным сбоем 30 сентября.