Евросоюз намерен привлечь до 12 млрд евро государственных и частных инвестиций для развития Среднего коридора — транспортного маршрута, который должен напрямую связать Центральную Азию и Южный Кавказ с европейским рынком. Об этом 16 сентября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, проходит из Азии через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию, после чего грузы могут следовать через Турцию либо Черное море в страны Евросоюза. Главное геополитическое отличие этого маршрута — он не проходит через территорию России и Беларуси.

«Это будет новый международный проект транспортной связанности. Он напрямую соединит Южный Кавказ и Центральную Азию с европейским рынком — то, что мы называем Средним коридором», — заявила фон дер Ляйен, выступая с ежегодной речью о положении Евросоюза. По ее словам, инвестиции предполагается привлекать в рамках европейской программы Global Gateway.

Цель Брюсселя — к 2030 году утроить грузопоток по этому направлению и значительно сократить время доставки товаров. При этом речь идет не о строительстве одной новой железной дороги, а о развитии целой сети железнодорожных, автомобильных, портовых и морских маршрутов, а также сопутствующей инфраструктуры.

Средний коридор уже существует. Согласно материалам Еврокомиссии, его протяженность составляет около 7000 километров против примерно 10 000 километров у Северного коридора, который идет из Китая через Казахстан, Россию и Беларусь в Польшу. Однако слабым местом Транскаспийского маршрута пока остаются перегрузки между различными видами транспорта, прохождение многочисленных границ и нестабильное время доставки.

В последние годы ЕС последовательно вкладывается в этот маршрут. Еще в 2025 году на саммите ЕС — Центральная Азия был представлен инвестиционный пакет Global Gateway объемом 12 млрд евро, а международные финансовые институты и партнеры заявляли о мобилизации около 10 млрд евро непосредственно для транспортной инфраструктуры и логистики Центральной Азии. Поэтому нынешнее заявление фон дер Ляйен правильнее рассматривать не как создание маршрута «с нуля», а как новый этап его масштабного расширения и превращения в полноценную альтернативу российскому транзиту.

Для Евросоюза проект имеет не только экономическое значение. Он позволяет диверсифицировать сухопутные связи с Азией, снизить зависимость от российского направления и укрепить доступ к Центральной Азии, в том числе к ее сырьевым ресурсам. В документах ЕС Средний коридор уже называется все более важной транспортной связью Европы и Азии.

Для Латвии и других стран Балтии здесь есть обратная сторона: чем больше азиатских грузов Европа сможет направлять через Кавказ, Турцию и Черное море, тем меньше стратегическая необходимость в традиционных маршрутах через Россию и Беларусь, исторически связанных в том числе с балтийскими портами.