Решение airBaltic пройти финансовую реструктуризацию по процедуре Chapter 11 не является необычным для авиационной отрасли. Об этом заявил бывший судья Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка Роберт Дрейн, который более двух десятилетий рассматривал дела о реструктуризации крупных компаний, включая авиаперевозчиков.

Процедура Chapter 11, которую начала использовать airBaltic для финансовой реструктуризации, давно считается одним из стандартных инструментов оздоровления авиакомпаний. Такое мнение в интервью Латвийскому телевидению высказал бывший американский судья по делам о банкротстве Роберт Дрейн.

По его словам, через этот механизм в разные годы прошли практически все крупнейшие авиаперевозчики США, включая United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines.

Дрейн отметил, что ему самому довелось вести дело авиакомпании Frontier Airlines, которая после завершения процедуры продолжила работу и впоследствии смогла развиваться дальше.

По его словам, успех реструктуризации зависит не столько от размеров компании, сколько от качества управления, жизнеспособности бизнес-плана и способности договариваться с кредиторами.

Это означает, что сама по себе процедура Chapter 11 не рассматривается как ликвидация бизнеса. Ее цель — дать компании возможность продолжить работу, одновременно пересматривая долговые обязательства под контролем суда.

Дрейн также подчеркнул, что обращение иностранных компаний в американский суд — обычная практика, если у них есть кредиторы, активы или финансовые обязательства в США либо если необходимо объединить процесс реструктуризации для кредиторов из разных стран.

В качестве примера он привел колумбийскую авиакомпанию Avianca, которая также проходила реструктуризацию в США из-за большого числа международных кредиторов. Аналогичный механизм, по его словам, использовали и некоторые иностранные судоходные компании.

По мнению бывшего судьи, процедура особенно полезна в случаях, когда необходимо добиться единых условий для многочисленных кредиторов или когда национальное законодательство не позволяет столь эффективно провести международную реструктуризацию.

Напомним, ранее airBaltic объявила о начале процедуры Chapter 11 в США. Авиакомпания подчеркивает, что продолжает выполнять рейсы в обычном режиме, а реструктуризация направлена на снижение долговой нагрузки и привлечение нового финансирования, а не на прекращение деятельности.