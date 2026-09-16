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В Латвии заблокируют интернет-магазин украшений: PTAC дал операторам три дня 0 259

Бизнес
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей (PTAC) распорядился ограничить в Латвии доступ к интернет-магазину

ChatGPT

Центр защиты прав потребителей (PTAC) распорядился ограничить в Латвии доступ к интернет-магазину sofijarotaslietas.com. Операторам электронных коммуникаций дали на это три дня. Ведомство заявляет о нарушениях требований защиты потребителей и риске недобросовестной коммерческой практики.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на решение PTAC, ведомство начало дело о защите коллективных интересов потребителей и проверило работу интернет-магазина.

В ходе проверки PTAC установил, что на сайте отсутствует существенная для покупателей информация. В частности, продавец не указывает своё наименование, регистрационный номер, юридический и электронный адреса, а также ряд обязательных условий дистанционной торговли.

Покупателям, по данным ведомства, не предоставляется должная информация о праве отказаться от покупки, законных правах потребителя и возможностях внесудебного рассмотрения жалоб.

Кроме того, PTAC не удалось наладить связь с самим продавцом.

«Закрытие магазина» и скидки до 80%

Отдельное внимание ведомства привлекла рекламная кампания интернет-магазина. Сайт продолжает работать для потребителей в Латвии и предлагает украшения со скидками до 80%, объясняя распродажу предстоящим закрытием магазина после многих лет работы.

PTAC считает, что такая информация может вводить покупателей в заблуждение.

Ещё 4 сентября 2026 года ведомство направило продавцу письмо с требованием устранить выявленные нарушения и предоставить аргументированное, подкреплённое доказательствами объяснение распродажи в связи с якобы закрытием магазина.

До 11 сентября ответа не поступило, а информация на сайте не была изменена.

Почему решили заблокировать сайт

По оценке PTAC, дальнейшая доступность магазина создаёт существенный риск для интересов покупателей: через сайт по-прежнему могут заключаться сделки, при которых предусмотренные законом права потребителей не обеспечиваются.

Ведомство пришло к выводу, что других эффективных способов устранить этот риск в сложившейся ситуации нет.

Поэтому операторы электронных коммуникаций должны в течение трёх дней с момента уведомления об административном акте от 16 сентября ограничить доступ к sofijarotaslietas.com в своих сетях.

Решение PTAC можно обжаловать в Административном районном суде в течение месяца. При этом подача жалобы не приостанавливает действие решения.

PTAC фактически применил крайнюю меру после того, как не смог связаться с продавцом и добиться устранения нарушений. Покупателям в Латвии стоит учитывать, что сайт ещё может оставаться доступным в течение установленного трёхдневного срока, однако операторам уже предписано ограничить к нему доступ.

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#Латвия #интернет-магазин #онлайн-торговля #права потребителей
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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