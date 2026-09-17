В связи с процессом правовой защиты "airBaltic" в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов ЦЗПП обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке.

Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях.

При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в "airBaltic".

ЦЗПП продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании.

Ранее сообщалось, что Суд Южного округа Нью-Йорка США по делам о банкротстве во вторник одобрил начало реструктуризации финансовых обязательств латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в соответствии с процедурой "Chapter 11", предусмотренной законодательством США.