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airBaltic должна продолжать обеспечивать права пассажиров в полном объеме - ЦЗПП 1 50

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2026
LETA
Изображение к статье: в салоне самолета

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского союза (ЕС), сообщили в Центре по защите прав потребителей (ЦЗПП).

В связи с процессом правовой защиты "airBaltic" в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов ЦЗПП обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке.

Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях.

При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в "airBaltic".

ЦЗПП продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании.

Ранее сообщалось, что Суд Южного округа Нью-Йорка США по делам о банкротстве во вторник одобрил начало реструктуризации финансовых обязательств латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в соответствии с процедурой "Chapter 11", предусмотренной законодательством США.

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#airbaltic
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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