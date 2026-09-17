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Акция перевозчиков сорвала более 3200 автобусных рейсов в Латвии: теперь компаниям грозят штрафы 2 130

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: автовокзал

Во время акции протеста региональных пассажирских перевозчиков, прошедшей 16 сентября, в Латвии не были выполнены около 3250 автобусных рейсов. Автотранспортная дирекция заявила, что все случаи будут учтены, а перевозчики, нарушившие договорные обязательства, получат штрафы.

Акция протеста региональных пассажирских перевозчиков, состоявшаяся в среду, привела к массовым отменам автобусных рейсов по всей Латвии. По предварительным данным, не были выполнены около 3250 рейсов.

Автотранспортная дирекция (АТД) сообщила, что после подведения итогов за сентябрь к перевозчикам будут применены предусмотренные договорами штрафные санкции за невыполнение рейсов.

Речь идёт не только об отдельных отменах. При большом количестве невыполненных рейсов размер договорной неустойки увеличивается, поэтому для некоторых компаний сумма штрафов может превысить 100 тысяч евро. Об этом ранее сообщил председатель правления АТД Янис Лапиньш.

Для пассажиров акция означала перебои в работе регионального общественного транспорта сразу в нескольких частях страны. Именно поэтому выполнение договорных обязательств перевозчиками остаётся одним из ключевых требований государства.

Лапиньш поблагодарил компании, которые, несмотря на акцию, продолжили обслуживать пассажиров и обеспечили работу региональных маршрутов. По его словам, бесперебойное транспортное сообщение является государственным приоритетом, поэтому АТД совместно с Министерством сообщения и перевозчиками продолжит искать долгосрочные решения для обеспечения стабильной работы сети.

В протесте, организованном Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (ЛАПП), приняли участие восемь компаний: Daugavpils autobusu parks, Hansabuss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma-A (Ecolines), Liepājas autobusu parks, Nordeka и Dautrans.

При этом несколько крупных перевозчиков к акции не присоединились. Среди них — Cata, Latvijas sabiedriskais autobuss, а также муниципальные предприятия Ventspils reiss и Valmiera VTU, которые продолжили выполнять региональные рейсы.

Причиной протеста перевозчики называют необходимость срочной индексации долгосрочных договоров. ЛАПП также требует компенсировать рост расходов на топливо, который, по словам ассоциации, связан с последствиями конфликта на Ближнем Востоке.

Теперь перевозчикам предстоит не только продолжить переговоры с государством, но и столкнуться с финансовыми последствиями акции. Окончательный размер штрафов станет известен после оценки всех невыполненных рейсов за сентябрь.

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#Латвия #штрафы #топливо #переговоры #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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