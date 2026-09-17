На внеочередном заседании в четверг Вентспилсская краевая дума единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на 12 месяцев.

Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы, сообщили в самоуправлении. Обильные осадки резко повысили влажность почвы и уровень воды в водоемах на территории Вентспилсского края.

Руководство самоуправления встретилось с фермерами Вентспилсского края, чтобы обсудить неблагоприятную ситуацию, вызванную ливнями, и ее последствия. В ходе встречи участники выразили общее мнение, что объявление чрезвычайной ситуации необходимо для того, чтобы отрасль могла получить соответствующую государственную поддержку и решить вопросы, связанные с выполнением обязательств.

"Фермеры - это предприниматели, у которых есть обязательства как перед государством, так и перед кредиторами и партнерами. Сложные погодные условия этого года существенно ограничивают их возможности выполнять эти обязательства. По нашему мнению, объявление чрезвычайной ситуации стало бы объективным основанием для того, чтобы на государственном уровне можно было искать решения и оказывать фермерам необходимую поддержку", - заявил председатель Вентспилсской краевой думы.

В самоуправлении утверждают, что критическая ситуация сохраняется, поскольку погодные условия осенью могут еще больше осложнить уборку урожая и подготовку полей к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что, согласно информации Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСКО), уборку урожая по всей Латвии задержали шторм 22 августа и последовавшие за ним обильные осадки.

ЛЦСКО работает с 1991 года и является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственных консультационных услуг в Латвии.