Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фермеры Вентспилсского края просят помощи у государства 0 135

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2026
LETA
Изображение к статье: трактор в высокой траве

На внеочередном заседании в четверг Вентспилсская краевая дума единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на 12 месяцев.

Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы, сообщили в самоуправлении. Обильные осадки резко повысили влажность почвы и уровень воды в водоемах на территории Вентспилсского края.

Руководство самоуправления встретилось с фермерами Вентспилсского края, чтобы обсудить неблагоприятную ситуацию, вызванную ливнями, и ее последствия. В ходе встречи участники выразили общее мнение, что объявление чрезвычайной ситуации необходимо для того, чтобы отрасль могла получить соответствующую государственную поддержку и решить вопросы, связанные с выполнением обязательств.

"Фермеры - это предприниматели, у которых есть обязательства как перед государством, так и перед кредиторами и партнерами. Сложные погодные условия этого года существенно ограничивают их возможности выполнять эти обязательства. По нашему мнению, объявление чрезвычайной ситуации стало бы объективным основанием для того, чтобы на государственном уровне можно было искать решения и оказывать фермерам необходимую поддержку", - заявил председатель Вентспилсской краевой думы.

В самоуправлении утверждают, что критическая ситуация сохраняется, поскольку погодные условия осенью могут еще больше осложнить уборку урожая и подготовку полей к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что, согласно информации Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСКО), уборку урожая по всей Латвии задержали шторм 22 августа и последовавшие за ним обильные осадки.

ЛЦСКО работает с 1991 года и является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственных консультационных услуг в Латвии.

×
#сельское хозяйство #погода #Латвия #урожай #фермеры
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пресса
Изображение к статье: Рига
Изображение к статье: автовокзал
Изображение к статье: туристы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: купюры в кошельке
Наша Латвия
Изображение к статье: в салоне самолета
Бизнес
1
Изображение к статье: Путин и Моди
В мире
1
Изображение к статье: Ночная маска: чем она отличается от ночного крема и почему она может быть полезна
Люблю!
Изображение к статье: Ирина Бодиловская
В мире
Изображение к статье: юноша бежит под дождем
Наша Латвия
Изображение к статье: купюры в кошельке
Наша Латвия
Изображение к статье: в салоне самолета
Бизнес
1
Изображение к статье: Путин и Моди
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео