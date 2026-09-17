Британский медиахолдинг Reach, выпускающий газеты Daily Mirror, Daily Express и десятки региональных изданий, объявил о сокращении 220 журналистских должностей. Компания объясняет решение изменением привычек аудитории и падением посещаемости сайтов после внедрения ИИ-обзоров в поиске Google.

Британская медиагруппа Reach, которой принадлежат Daily Mirror, Daily Express и более сотни региональных изданий, объявила о масштабной реорганизации редакций. Компания сократит 220 журналистских должностей, одновременно открыв около 60 новых вакансий.

По словам главного редактора по контенту Дэвида Хигерсона, медиарынок переживает серьёзные изменения, поскольку аудитория всё чаще потребляет новости в новых форматах. Именно поэтому Reach намерена увеличить производство длинных видеоматериалов и усилить цифровое направление.

Сокращения затронут не только редакции. По данным британских СМИ, ещё 65 рабочих мест будут ликвидированы в коммерческом подразделении компании.

Решение принято на фоне ухудшения финансовых показателей. Ранее Reach сообщала, что её сайты стали получать меньше посетителей из поисковых систем после того, как Google начал показывать пользователям сгенерированные искусственным интеллектом краткие ответы вместо привычного списка ссылок.

Для медиакомпаний это означает снижение числа переходов на собственные сайты, а вместе с этим — уменьшение рекламных доходов. Именно этот эффект сегодня называют одной из главных проблем многие издатели по всему миру.

В первом квартале текущего года доходы Reach сократились на 8,1%. Компания связывает это в том числе с уменьшением поискового трафика.

Reach остаётся одним из крупнейших издательских домов Великобритании. В его структуре работают более 3100 сотрудников, а портфель включает свыше 120 изданий, среди которых Manchester Evening News, Liverpool Echo и другие региональные газеты.

Это уже не первая волна сокращений. В 2025 году компания ликвидировала 186 журналистских должностей, а в нынешнем году также предложила части сотрудников компенсации за добровольное увольнение.

Перестройка Reach отражает более широкие изменения, происходящие в мировой медиаиндустрии, где издатели всё активнее ищут новые источники доходов и способы адаптации к развитию искусственного интеллекта и меняющимся привычкам аудитории.