На этой неделе котировка Platts ULSD 10 ppm, определяющая цены на дизельное топливо в странах Балтии, установила новый рекорд, превысив прошлый, от 2 апреля 2026 года. Рекорд побит сразу 35 долларов за тонну или более чем на 3 цента/литр, пишет в своем блоге эксперт по топливу Алексей Шведов.

В этот же день котировка, определяющая стоимость RME (добавки к биодизельному топливу), достигла рекордного уровня в 2026 году. Днем ранее рекордное значение установила котировка Platts на бензин.

Всего к 15 сентября котировки Platts выросли в этом году:

Бензин в 2,3 раза - более 800 USD/тонна или более 80 центов в перерасчете на литр.

Дизельное топливо в 2,6 раза - более 1000 USD/тонна или более 1 евро на литр.

Ни розничные продавцы топлива на местном рынке, ни государственные ведомства Латвийской Республики не контролируют и не оказывают сколь либо существенного влияния на два самых важных компонента ценообразования, а именно курс EUR/USD и котировки Platts.

На сегодняшний день есть практически единственный инструмент по замедлению темпа роста цен на топливо – это налоги.

Однако следует учесть тот факт, что если цены растут на мировом рынке постоянно, то в долгосрочной перспективе остановить рост цен на топливо на местном рынке просто невозможно, поскольку в случае Латвийской Республики налоги не могут равняться нулю, так как нет доходов от природной ренты (в том числе и от добычи нефти и газа), полностью покрывающих расходы государства.

Более того, рост мировых котировок на бензин и дизельное топливо в этом году был настолько сильным, что превысил ставки акцизов на топливо. Следовательно, если бы прямо сегодня Сейм Латвийской Республики обнулил бы акцизы на дизельное топливо и бензин, цена на АЗС была бы осталась выше уровня начала года, поскольку настолько сильным был рост на мировом рынке топлива.

Налоги влияющие на цену топлива – это акциз, НДС и сбор за стратегический резерв.

Что можно сделать?

Временно, на 6 месяцев:

Убрать сбор за стратегический резерв топлива. Ожидаемое влияние на цену – минус 6 центов/литр.

Снизить акциз на дизельное топливо и бензин до минимального установленного в ЕС уровня: дизельное топливо – с 396 до 330 евро/1000 литров, а бензин – с 555 до 359 евро/1000 литров. Эта мера позволит остаться в рамках договоренностей ЕС и в то же время, даст экономию до 6 центов на литр в случае дизельного топлива и почти 20 центов в случае бензина.

Временно, до апреля 2027 года освободить дизельное топливо и агро-дизель от обязательств по био-мандату, то есть от примеси добавок RME или HVO. Это также очень существенно (примерно – 6/-12 центов /литр) повлияло бы на конечную цену топлива для потребителя в Латвии, поскольку мировые цены на RME или HVO сейчас рекордно высоки.

Согласно изменениям в законодательстве Латвийской Республики, прошлая зима была последним периодом, когда в зимнее дизельное топливо не надо было добавлять биокомпонент. Предстоящей зимой должно быть уже по-другому. И если весной-осенью, для смешения подходил обычный RME, то с падением температур ниже -10С практически единственным надежным вариантом биодобавки станет более морозоустойчивый HVO, который в 2 раза дороже дизельного топлива.

При принятии данного комплекса мер, ставку НДС пока можно было бы не понижать по двум причинам.

Первая, чтобы у государства осталась в резерве возможность ее понижения.

Вторая, сборы этого налога коррелируют с ценой на мировом рынке топлива. При повышении цен на мировом рынке сборы НДС растут, что не только частично компенсирует потери бюджета от понижения акцизов на моторное топливо, но и дает государству возможности маневра, в том числе и для целевой поддержки, например агро-сектора.

Предложенный комплекс мер привел бы к тому, что цены топливо в Латвии, пусть и временно, были бы ниже, чем у соседей. Это привело бы к временному росту объемов закупок топлива иностранцами в северных и южных регионах Латвии и, следовательно, к увеличению сбора акцизов и НДС в бюджет Латвийской Республики за счет «топливного туризма» из других стран.

Всего данный комплекс мер по снижению налогов позволил бы снизить, при условии неизменных цен на мировом рынке, цену дизельного топлива более чем на 12 центов/литр (а зимой в отсутствие обязательно биодобавки возможно сэкономило бы еще дополнительно 6-12 центов/литр) и бензина около 25 центов/литр.

Альтернативным вариантом данному комплексу мер, могло бы стать временное более агрессивное решение на основе прецендента в Польше, где правительство установило ставки акцизов и НДС ниже рекомендуемых Еврокомиссией. Однако разрешат ли Латвийской Республике сделать то же самое не ясно, поскольку в отличии от Польши, которая сохранила собственную валюту, Латвия входит в еврозону.

Возможно, что правительствам стран-членов еврозоны требуется принять совместное решение по вопросу возможных исключений в случае столь резких колебаний рынков энергоносителей или продуктов питания.

Приведенные цифры экономии для потребителя имеют ориентировочный характер, поскольку в ноябре местный рынок постепенно будет переходить на Арктический класс дизельного топлива. Зимнее дизельное топливо (класс А0/А1/А2) значительно дороже на мировом рынке, чем летнее дизельное топливо (класс С), которое продается сейчас.

Кроме того, понижение температуры приводит к увеличению плотности топлива, что означает что из одной и той же тонны топлива, выходит меньше литров, что увеличивает цену каждого литра. Это означает, что в условиях сохранения сегодняшнего уровня налогов и сборов, при нынешних котировках Platts, цена дизельного топлива зимой была бы существенно выше, ввиду более низких температур и из-за арктического класса топлива, которое конкурирует в нефтепереработке с авиакеросином, прибыльность производства которого сейчас также крайне высока.