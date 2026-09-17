Туристический поток в Латвию продолжает расти. За первые семь месяцев 2026 года гостиницы и другие объекты размещения приняли больше гостей, чем годом ранее, а июль стал рекордным по числу туристов за весь период наблюдений.

За январь–июль 2026 года в гостиницах и других туристических объектах размещения Латвии было зарегистрировано 2,85 млн ночевок — на 0,5% больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Рост обеспечили главным образом жители Латвии. Они провели в объектах размещения 1,141 млн ночевок — на 3,8% больше, чем год назад. В то же время число ночевок иностранных туристов снизилось на 1,6%, до 1,709 млн.

Всего за семь месяцев гостиницы и другие объекты размещения приняли 1,627 млн гостей, что на 1,2% превышает показатель прошлого года. Число иностранных туристов практически не изменилось и составило 942,8 тыс. человек, тогда как количество путешествующих по стране жителей Латвии выросло на 3% — до 684,5 тыс.

Это говорит о том, что внутренний туризм продолжает поддерживать отрасль, тогда как иностранный поток пока восстанавливается менее активно.

По сравнению с 2019 годом туристическая отрасль ещё не полностью вернулась к прежним объёмам. Общее число гостей оказалось лишь на 0,8% ниже допандемийного уровня, однако иностранных туристов по-прежнему значительно меньше — их количество остаётся ниже на 15,8%. При этом жителей Латвии, путешествующих по стране, стало на 31,2% больше, чем до пандемии.

Количество проведённых ночевок также пока не достигло уровня 2019 года. В целом этот показатель остаётся ниже на 10,2%, а среди иностранных гостей — на 22,7%. Иными словами, туристы приезжают, но в среднем проводят в стране меньше времени, чем несколько лет назад.

Особенно успешным для отрасли оказался июль. За месяц гостиницы и другие объекты размещения приняли 430,1 тыс. гостей — на 6,1% больше, чем годом ранее. Из них 255,5 тыс. составили иностранные туристы (+8,7%), ещё 174,6 тыс. — жители Латвии (+2,4%).

Количество ночевок в июле выросло на 5% и достигло 778,7 тыс. Из них 474,6 тыс. пришлись на иностранных гостей, а 304,1 тыс. — на жителей Латвии.

По данным ЦСУ, июль 2026 года стал рекордным месяцем по числу обслуженных гостей за всё время ведения статистики с 2015 года. По количеству ночевок он занял второе место за этот период, уступив лишь июлю 2019 года.

Последние данные показывают, что интерес к Латвии как туристическому направлению продолжает расти. При этом главным вызовом для отрасли остаётся увеличение продолжительности пребывания иностранных гостей.