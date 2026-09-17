Несколько экономистов улучшили прогнозы роста экономики Латвии на 2026 год. При этом оценки перспектив стран Балтии заметно различаются: часть аналитиков считает, что Латвия станет лидером региона, тогда как другие ожидают более быстрый рост Литвы или Эстонии.

Экономика Латвии в первой половине 2026 года превзошла ожидания ряда аналитиков. На этом фоне некоторые банки пересмотрели прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП), а часть экспертов считает, что уже в этом году Латвия может показать самые высокие темпы экономического роста среди стран Балтии.

Старший экономист финской финансовой группы OP Pohjola Йона Видгрен прогнозирует, что в 2026 году ВВП Латвии увеличится на 2,5%, а в 2027 году — на 3%. По его оценке, именно это станет лучшим результатом среди трёх стран Балтии.

Экономист связывает такой прогноз с устойчивыми темпами мировой торговли и возможным ростом частного потребления. По его мнению, у Латвии есть потенциал для более быстрого развития, если внешняя экономическая ситуация останется благоприятной.

Ещё более оптимистичную оценку представил банк Luminor. Его аналитики повысили прогноз роста ВВП Латвии на 2026 год с 2,5% до 3%, отметив, что экономика развивается достаточно сбалансированно: одновременно растут экспорт, инвестиции и внутреннее потребление.

При этом главный экономист банка Петерис Страутиньш считает, что хорошие результаты соседних стран также выгодны Латвии. По его словам, литовские и эстонские компании активно инвестируют в латвийскую экономику, в том числе в жилищное строительство, коммерческую недвижимость и промышленность.

Однако не все аналитики разделяют столь оптимистичный взгляд. Прогнозы крупнейших банков Swedbank и SEB заметно осторожнее.

Swedbank ожидает роста экономики Латвии на 2,3% как в 2026, так и в 2027 году. При этом банк считает, что в текущем году быстрее всего будет расти экономика Литвы (3%), а в следующем году Эстония сможет выйти на первое место.

Похожей оценки придерживается и SEB. Его аналитики также прогнозируют, что в 2026 году лидером останется Литва с ростом около 3%, а в 2027 году наиболее высокие темпы покажет Эстония — 2,8%. Для Латвии банк ожидает более скромные показатели.

Иными словами, единого взгляда на перспективы региона пока нет. Все аналитики ожидают роста экономики Латвии, однако расходятся в оценке того, насколько быстрым он окажется по сравнению с соседними странами.

При этом большинство экспертов сходятся в одном: важную роль будут играть мировая торговля, уровень потребительской активности и ситуация на энергетических рынках. Именно эти факторы во многом определят, сохранится ли нынешний темп роста экономики в ближайшие два года.