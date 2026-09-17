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При покупки электромашин в Латвии доплачивают до 9 тысяч евро 0 123

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: электромашины

В зависимости от марки выбранного покупателем транспортного средства без эмиссии газов, вызывающих парниковый эффект, государство может доплатить от 3 до 9 тысяч евро, напоминает Diena.

В настоящее время в ЛР зарегистрировано около 18 000 «электричек», при этом мы даже чуточку опередили Эстонию по их доле в общем числе машин — соответственно, 7,1 и 6,6%.

Однако по Евросоюзу в целом такие авто составляют 17,3%, так что нашей республике есть куда стремиться.

Стоимость пробега в 100 км, согласно изданию, составляет 5–7 евро, в то время как для дизельной машины — 13 евро. Пока что действуют и другие пряники — возможность объезда пробок по полосе общественного транспорта, бесплатные стоянки.

Есть, впрочем, и минусы. Дорогой дизель можно залить за несколько минут, а электрокар придется заряжать по несколько часов.

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#Латвия #транспорт #экология #технологии #автомобили #электромобили #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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