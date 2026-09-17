«Вместо того чтобы тратить еще больше денег налогоплательщиков на «зомби-airBaltic», правительства стран Балтии должны отменить авиационные налоги, снизить чрезмерные аэропортовые сборы и конкурировать за инвестиции Ryanair в размере 1,6 млрд долларов США. Снижение расходов на доступ к рынку означает больше самолетов, больше маршрутов, более низкие тарифы, больше туристов и больше рабочих мест — и все это без необходимости тратить средств налогоплательщиков», – переживает за народ Латвии специально прибывший в Ригу коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.

Он сообщил, что Ryanair представила инвестиционное предложение на 1,6 млрд долларов США, предусматривающее удвоение объема перевозок во всех трех странах Балтии, что может обеспечить 11 млн пассажирских мест в год, базирование 16 самолетов и создание тысяч новых рабочих мест.

«Это предложение Ryanair становится еще более важным после заявления airBaltic о намерении сократить свой флот на треть — с 54 до всего 36 самолетов к концу 2026 года», – сообщил Макгиннесс.

Также он отметил, что в случае, если airBaltic станет неплатежеспособной, это станет катастрофическим ударом для Рижского аэропорта.

Куда уходят деньги

В Ryanair утверждают, что «с мая 2020 года правительство Латвии потратило более 550 млн евро латвийских налогоплательщиков на сокращающуюся «зомби-авиакомпанию».

В эту сумму, по данным Ryanair, входят пять вливаний в акционерный капитал, три кредита и компенсационная выплата в связи с ограничениями на поездки во время пандемии Covid.

Пусть Литва и Эстония завидуют Латвии

Ryanair объявила о своем зимнем расписании полетов из Риги на сезон 2026 года. Оно предусматривает базирование двух самолетов, 16 маршрутов и рост перевозок на 6% (+40 000 мест). Авиакомпания добавит дополнительные рейсы на 10 популярных маршрутах из Риги, включая Аликанте, Барселону и Милан-Бергамо.

По заявлению Ryanair, такое решение последовало за тем, как Рижский аэропорт принял решение снизить аэропортовые сборы, введя конкурентную систему стимулирования роста, доступную для всех авиакомпаний, готовых увеличивать пассажиропоток.

Рост в Латвии контрастирует с ситуацией в соседних Эстонии и Литве, где этой зимой Ryanair сократит пассажиропоток на 25% из-за неконкурентоспособных и растущих расходов. Таллинский аэропорт в 2025 году повысил сборы, по оценке Ryanair, на 70%, а сборы Вильнюсского аэропорта с 2023 года выросли более чем на 30%.

В результате Ryanair перераспределяет самолеты с этих более дорогих рынков в пользу более конкурентоспособных стран, таких как Словакия, Польша, Италия и Швеция.