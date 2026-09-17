С 20 ноября 2026 года перед продажей товаров в рассрочку продавец или поставщик соответствующей услуги должен будет оценивать способность покупателя выполнить взятые на себя финансовые обязательства. Новые требования предусмотрены поправками к Закону о защите прав потребителей, сообщили в Министерстве экономики (EM).

В министерстве подчеркнули, что изменения не означают приравнивания продажи товаров в рассрочку к так называемым быстрым кредитам. С 20 ноября на услуги с отсроченным платежом, включая традиционную рассрочку и схемы «купи сейчас — заплати позже» (Buy Now, Pay Later), впервые в полном объеме будут распространяться требования директивы ЕС о потребительском кредитовании.

Таким образом, подобные услуги попадут под регулирование потребительского кредитования, а поставщики будут обязаны оценивать способность клиента выполнять финансовые обязательства.

Кого коснутся новые правила

Изменения затронут компании, предлагающие товары или услуги с отсроченным платежом. В частности, речь идет о покупке в рассрочку мобильных телефонов, компьютеров, планшетов, телевизоров, роутеров и другой подобной техники.

В Министерстве экономики отмечают, что подобная рассрочка обычно предоставляется без процентов и не является основной деятельностью продавцов. Чаще всего такие предложения делают телекоммуникационные компании при продаже техники, необходимой в том числе для доступа к государственным и муниципальным электронным услугам, интернет-банкам, электронной идентификации, дистанционной работе и учебе.

Поэтому для соответствующих компаний предусмотрены облегченные требования — вместо полноценного лицензирования предполагается регистрация.

Что будут проверять у покупателя

Покупатели и после 20 ноября смогут приобретать товары в рассрочку, однако до заключения договора поставщик услуги должен будет убедиться, что клиент способен выполнить обязательства.

Для этого будет использоваться информация кредитных бюро и других источников. Компания должна будет проверить имеющиеся у покупателя обязательства и оценить его платежеспособность, чтобы снизить риск чрезмерной долговой нагрузки.

Министерство экономики предлагало установить упрощенный порядок проверки для небольших по размеру отсроченных платежей. В определенных случаях предполагалось разрешить использовать кредитный рейтинг (скоринг) вместо полного анализа доходов и расходов клиента.

В EM объясняли это более низким уровнем риска таких услуг, исторически небольшим количеством случаев невыполнения обязательств и необходимостью сохранять доступ жителей к важным для цифровой среды товарам. Однако соответствующее предложение не получило поддержки в комиссии Сейма.

Появятся и требования по борьбе с отмыванием денег

До сих пор на поставщиков услуг отсроченного платежа не распространялись требования по предотвращению легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (AML).

После вступления изменений в силу компании должны будут внедрить основанные на оценке рисков процедуры AML. При этом в министерстве подчеркивают, что это не означает автоматических дополнительных проверок каждого покупателя, приобретающего товар в рассрочку.

Поставщики рассрочки также должны будут проверять обязательства клиентов в кредитных бюро, оценивать их платежеспособность и обеспечивать обмен информацией о заключенных договорах.

В подготовленной ко второму чтению редакции законопроекта предусмотрено, что поставщиков услуг отсроченного платежа будет контролировать Банк Латвии, который также займется регистрацией соответствующих компаний.

Зачем вводят новые требования

Главная цель изменений — стимулировать ответственное заимствование и уменьшить количество случаев, когда люди берут на себя чрезмерные кредитные обязательства.

По данным Министерства экономики, опыт Еврокомиссии, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и стран ЕС показывает, что рассрочка и сервисы «купи сейчас — заплати позже» способны приводить к чрезмерной задолженности, особенно среди потребителей с небольшим опытом управления личными финансами.

Для большинства жителей изменения будут означать прежде всего дополнительную проверку данных перед оформлением покупки в рассрочку. Сам принцип приобретения товаров таким способом существенно не изменится, подчеркивают в министерстве.