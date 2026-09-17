За восемь месяцев этого года в портах Латвии перевалено 19,845 млн тонн грузов, что на 12,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Больше всего за восемь месяцев этого года в портах Латвии было перевалено насыпных грузов - 8,451 млн тонн, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе зерна и зерновых продуктов перевалено 2,982 млн тонн, что на 11,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года; древесной щепы - 1,293 млн тонн, что на 11,5% меньше; насыпных химических грузов - 345 400 тонн, что на 5,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а угля - 23 900 тонн, что в 46 раз меньше.

Генеральных грузов за восемь месяцев этого года в портах Латвии было перевалено в общей сложности 8,034 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе контейнерных грузов было перевалено 3,089 млн тонн, что на 7,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года; лесоматериалов - 2,534 млн тонн, что на 16,3% меньше, а грузов "roll on/roll off" (ро-ро) - 2,216 млн тонн, что на 1,5% больше.

За восемь месяцев этого года в портах Латвии также было перевалено 3,36 млн тонн наливных грузов, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большую часть в объеме перевалки наливных грузов составили нефтепродукты - 2,869 млн тонн, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как сжиженного газа было перевалено 243 900 тонн, что на 80,3% больше.

По объему перевалки грузов лидером за восемь месяцев этого года по-прежнему был Рижский порт, где было перевалено 10,328 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За ним следует Вентспилсский порт, грузооборот которого за восемь месяцев этого года составил 4,462 млн тонн, что на 23,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а на третьем месте - Лиепайский порт с 3,751 млн тонн, что на 16,1% меньше, чем за восемь месяцев 2025 года.

Среди малых портов Латвии самый крупный грузооборот за восемь месяцев этого года был в Скултском порту - 649 800 тонн, что на 17,9% меньше, чем за восемь месяцев 2025 года, за ним следует порт Мерсрагс с 364 700 тоннами грузов, что на 19,7% меньше, и Салацгривский порт с 248 300 тоннами, что на 21,2% меньше.

В целом в малых портах Латвии за восемь месяцев 2026 года было перевалено 1,305 млн тонн грузов, что на 17,8% меньше, чем за восемь месяцев 2025 года.

Уже сообщалось, что в портах Латвии в прошлом году было перевалено 34,281 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в 2024 году.