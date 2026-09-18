Латвийская национальная авиакомпания airBaltic потратит более половины первой доступной части финансирования, привлеченного в рамках процедуры Chapter 11, на выкуп самолетов и двигателей. На эти цели предусмотрено 78,925 млн евро, следует из временного решения суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

Из первых 140 млн евро, которые компания сможет получить в ближайшие дни, 78,925 млн евро направят на полное погашение обязательств перед Export Development Canada и Axiom Baltic Services. Основной долг составляет 71,666 млн евро, к нему добавляются накопленные проценты, комиссии и другие невыплаченные суммы.

Обязательства обеспечены самолетами airBaltic, запасными двигателями и авиасимулятором. После погашения долга эти активы планируется использовать в качестве залога по новым кредитам, предоставляемым в рамках процедуры финансовой реструктуризации.

В обеспечение нового финансирования предполагается передать восемь самолетов Airbus A220-300, семь запасных двигателей Pratt & Whitney, авиасимулятор Airbus A220, запасы запчастей, товарные знаки и интеллектуальную собственность, ангары, недвижимость, учебную инфраструктуру, дебиторскую задолженность и другие активы компании.

Представители airBaltic не стали подробно комментировать агентству LETA условия использования средств и отдельные сделки. При этом они подчеркнули, что первая часть финансирования необходима для продолжения работы авиакомпании и проведения финансовой реструктуризации.

Финансовый директор airBaltic Витолд Яковлев 16 сентября в программе «Kas notiek Latvijā?» подтвердил, что более 70 млн евро направят на «выкуп» восьми самолетов и семи двигателей.