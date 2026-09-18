В 2026 году Центральный банк Нидерландов (DNB) вывез 86 тонн золотых резервов (в слитках) из хранилищ в США и Канаде в Лондон и собственные хранилища, пишет Financial Times.

Эта операция, проведенная в период с марта по август, объясняется ростом геополитической нестабильности и стремлением снизить риски хранения активов за океаном.

Теперь часть золотых запасов направлена в Лондон, а часть — в национальное хранилище в Нидерландах.

Ранее Банк Франции полностью завершил вывоз и репатриацию своих золотых резервов из США. В период с июля 2025 по январь 2026 года Париж вывез и продал последние 129 тонн золота, хранившиеся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Теперь весь золотой запас Франции (2437 тонн, 4-е место в мире) находится на территории страны.

Что касается Латвии, то она золото из США вывести не может, поскольку его там нет. Согласно последнему отчету Банка Латвии, золотой запас Латвии хранится в Великобритании, в Банке Англии (Bank of England) в Лондоне.

При этом речь идёт именно о золоте, которое является частью официальных золотовалютных резервов Латвии. На август 2026 года за страной числилось около 214 тысяч тройских унций золота, то есть примерно 6,65 тонны золота.

В том числе 1,1 тонны латвийского золота включены в резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ), но это не означает, что физически эти слитки находятся во Франкфурте — они также покоятся в сейфах Лондона.