Около 90% совокупного оборота латвийского предприятия по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самолётов SIA «Airline Support Baltic» (ASB) и его партнёров обеспечивают зарубежные заказчики. Рост компании всё больше опирается не только на привлечение клиентов, но и на одобрения авиационных властей разных стран, позволяющие обслуживать в Риге воздушные суда с иностранной регистрацией.

В последнее время возможности ASB на зарубежных рынках расширили одобрения авиационных регуляторов США, Индии и Нигерии. В общей сложности одобрения и признания компании охватывают более десяти авиационных юрисдикций.

В сфере технического обслуживания авиации одной выгодной цены и успешных продаж недостаточно. Чтобы компания могла обслуживать самолёт, зарегистрированный в определённой стране, она должна соответствовать требованиям её регулятора. Поэтому каждое новое одобрение фактически становится пропуском на новый экспортный рынок.

От Европы до Северной Америки, Азии и Африки

Основой деятельности ASB в Европе служит одобрение EASA, однако у компании также есть одобрения британского UK CAA, американского FAA, индийского DGCA и нигерийского CAA. Она может обслуживать воздушные суда из Ливии, а также самолёты, зарегистрированные на Арубе, Бермудских и Каймановых островах и Гернси.

После Brexit Великобритания стала отдельной авиационной юрисдикцией, поэтому для работы с зарегистрированными в ней воздушными судами требуется отдельное одобрение регулятора. Выполнение таких требований расширяет географию потенциальных клиентов ASB далеко за пределы Европейского союза.

В свою очередь, «Garmin», «Rockwell Collins», «Bombardier», «Boeing» и «Embraer» — международные производители и поставщики, с которыми ASB сотрудничает в обеспечении оборудования, компонентов, запасных частей и других решений, необходимых для технических работ. Они не являются клиентами компании, а составляют важную часть её цепочки поставок.

Экспорт, пункт назначения которого — Рига

Эта модель экспорта отличается от привычного вывоза товаров за рубеж. Самолёт иностранного оператора или владельца прибывает в Ригу, где проходят необходимые технические работы, после чего возвращается к заказчику.

Оплата услуг, оказанных зарубежному заказчику, поступает в Латвию. Здесь работают специалисты, закупаются товары и услуги, уплачиваются налоги. Поэтому обслуживание самолётов в Риге представляет собой экспорт услуг с высокой добавленной стоимостью.

ASB выполняет базовое и линейное техническое обслуживание воздушных судов, капитальный ремонт двигателей, ремонт шасси и обновление салонов. Компания работает в соответствии с требованиями EASA Part-145, а её система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 9001.

С 2020 года ASB реализовала 465 проектов по техническому обслуживанию воздушных судов. Среди них 166 проектов с «Embraer ERJ-135BJ Legacy», по 51 проекту с «Challenger 850» и «Hawker 750», 33 с «Challenger 604» и 24 с «CRJ100/200». Перечень обслуживаемых самолётов охватывает как коммерческую, так и деловую авиацию.

Рост отражается в численности персонала и производственных площадях

Расширение географии экспорта сопровождается увеличением мощностей предприятия. В 2016 году в ASB работали 57 человек, а в 2025 году численность сотрудников достигла 187. За тот же период производственная площадь выросла с 1200 до 8750 квадратных метров.

За девять лет существенно увеличился и объём работ. Количество проектов по техническому обслуживанию, реализуемых за год, выросло с 41 до 133, а налоговые платежи в бюджет Латвии — с 485 тысяч евро до 3,72 миллиона евро, то есть почти в восемь раз.

Следующий этап развития предусматривает почти двукратное увеличение производственных возможностей компании. Планируется построить новый ангар площадью 5300 квадратных метров для обслуживания более крупных типов самолётов, включая «Embraer E-Jets», «Airbus A320» и «Boeing 737». Дополнительно предусмотрено производственное здание площадью 1000 квадратных метров для работ с интерьерами самолётов.

После реализации этих планов общая производственная площадь ASB достигнет 15 050 квадратных метров, а количество одновременно обслуживаемых самолётов увеличится с шести до двенадцати. К 2029 году компания планирует нарастить штат со 187 примерно до 340 человек.

Часть необходимых специалистов ASB готовит в сотрудничестве с тремя профильными учебными заведениями Латвии. Ежегодно от 40 до 58 молодых специалистов приходят на предприятие для прохождения практики, обучения или трудоустройства, формируя местный кадровый резерв для дальнейшего роста.