Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) призывает разработать механизм, который не позволит платить местным работникам меньше, чем привлеченным из третьих стран сотрудникам за одинаковую или равноценную работу.

Как сообщили bb.lv в LBAS, вопрос о различиях в оплате труда по инициативе профсоюзов рассматривался на заседании подсовета трехстороннего сотрудничества по трудовым вопросам.

Председатель LBAS Эгилс Балдзенс подчеркивает: местному работнику нельзя платить меньше за одинаковую или равноценную работу только потому, что законодательство устанавливает для трудоустройства иностранца более высокий порог заработной платы.

Разница — более 500 евро в месяц

В качестве примера одна из входящих в LBAS организаций транспортной отрасли привела случай, когда зарплата привлеченного из-за рубежа работника составляла 2051,41 евро брутто в месяц, а местного сотрудника — 1534,92 евро.

Таким образом, разница достигла 516,49 евро, или примерно 25% от зарплаты иностранного работника.

Основная зарплата иностранца вместе с доплатой за качественную работу в приведенном примере составляла 1623 евро, тогда как у местного сотрудника — 930 евро.

За работу в ночное время и праздничные дни иностранному работнику начислили 206,64 евро, местному — 118,44 евро.

При этом местный сотрудник дополнительно получал в среднем 300 евро сдельной доплаты за грузы, которой не было у иностранного работника. За 20 часов сверхурочной работы иностранцу начислили 221,77 евро, а местному сотруднику — 186,48 евро.

LBAS не называет ни компанию, в которой зафиксирована такая ситуация, ни должности обоих работников.

Почему возникает разница

Действующие правила предусматривают, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство необходимый размер его финансового обеспечения, как правило, привязан к средней зарплате брутто в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной отраслевым генеральным соглашением.

Для местных работников специального порога зарплаты нет. В результате может возникнуть ситуация, когда два человека выполняют в одной компании сопоставимую работу, однако местный сотрудник получает существенно меньше привлеченного из третьей страны работника.

Заместитель председателя LBAS Гита Ошкая считает такую ситуацию недопустимой.

По ее словам, проблему необходимо решать путем повышения зарплат местным работникам, а не снижением установленного порога оплаты труда для привлечения иностранцев.

Риске «социального демпинга»

Снижение требований к зарплатам иностранцев может усилить конкуренцию за счет низкой оплаты труда и увеличить риск социального демпинга.

При определении зарплаты, по мнению профсоюзов, необходимо учитывать объективные критерии — квалификацию сотрудника, сложность работы, уровень ответственности и результаты труда.

LBAS также призывает активнее использовать имеющуюся в Латвии рабочую силу. Для этого работодателям и государству предлагается вкладывать средства в повышение зарплат, обучение и переквалификацию работников, улучшение условий труда и повышение региональной мобильности.

Одновременно профсоюзы поддерживают контролируемую трудовую иммиграцию. Привлечение работников из-за рубежа, по мнению LBAS, должно основываться на доказанной потребности экономики и сопровождаться эффективным контролем и мерами интеграции, включая изучение латышского языка и знакомство с правовой и культурной средой Латвии.

Профсоюзы также предлагают укреплять систему коллективных договоров и продолжить переговоры социальных партнеров о том, как устранить необоснованную разницу в оплате труда местных работников и сотрудников, привлеченных из третьих стран.