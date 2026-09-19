За прошедшую рабочую неделю дизельное топливо подорожало во всех столицах стран Балтии. Самый заметный рост цен зафиксирован в Таллине, тогда как в Риге дизель по-прежнему остается самым дешевым среди трех столиц.

Цены на дизельное топливо продолжают расти во всех странах Балтии. По данным, обобщенным агентством LETA, за прошлую рабочую неделю наиболее существенное подорожание произошло в Таллине.

Несмотря на общий рост цен, самым дорогим дизель остается в Вильнюсе — 2,254 евро за литр. В Таллине литр дизельного топлива стоит 2,159 евро, а в Риге — 2,128 евро, что делает латвийскую столицу самым дешевым вариантом среди трех балтийских столиц.

В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста цена дизельного топлива за неделю выросла на 2,4%, достигнув 2,128 евро за литр. При этом бензин марки 95 немного подешевел — на 0,3%, до 1,972 евро за литр.

В Вильнюсе бензин также стал дешевле — на 0,8%, до 1,924 евро за литр. Одновременно стоимость дизельного топлива увеличилась на 3,4% и достигла 2,254 евро за литр.

Самые заметные изменения произошли в Таллине. Здесь бензин марки 95 подорожал на 1,3%, до 1,979 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла сразу на 5,9%, составив 2,159 евро за литр.

Для автомобилистов это означает, что разница в стоимости между бензином и дизельным топливом продолжает увеличиваться, особенно в Эстонии и Литве.

Рост цен затронул и автогаз. В Риге его стоимость увеличилась на 3,3%, до 0,945 евро за литр, в Вильнюсе — на 3,7%, до 0,839 евро, а в Таллине — на 0,7%, до 0,975 евро за литр.

Таким образом, по итогам недели Рига сохранила самые низкие цены на дизель среди столиц стран Балтии, тогда как Таллин стал лидером по темпам роста стоимости этого вида топлива.