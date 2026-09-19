Компания Latvijas dzelzceļš (LDz) выставит на электронный аукцион пять объектов недвижимости в Резекне. Общая стартовая стоимость лотов превышает 107 тыс. евро, а торги начнутся 24 сентября.

Latvijas dzelzceļš (LDz) объявила о продаже пяти объектов недвижимости в Резекне. Согласно опубликованному в «Latvijas Vēstnesis» объявлению, суммарная стартовая цена всех лотов составляет 107 318 евро.

Самым дорогим объектом станет административное здание бывшей железнодорожной полиции и еще одно строение на улице Торня. Начальная стоимость этого лота составляет 38 664 евро.

Еще один крупный объект расположен на улице Виляну. В состав лота входят техническое служебное здание с принадлежностями и земельный участок. Стартовая цена — 36 124 евро.

На улице Стацияс выставлены сразу два объекта. Конторское здание по адресу Стацияс, 23 предлагается по начальной цене 21 303 евро, а расположенные по адресу Стацияс, 9b служебное техническое здание, мастерская и аллея — за 5424 евро.

Кроме того, на улице Эзера будет выставлено служебное здание Европейского агентства железных дорог (ERA). Его стартовая цена составляет 5803 евро.

Все торги пройдут в электронном формате на государственной площадке izsoles.ta.gov.lv. Аукционы стартуют 24 сентября и завершатся 26 октября в 13:00.

Продажа недвижимости является частью оптимизации имущественного портфеля компании. В последние годы LDz продолжает реорганизацию бизнеса на фоне снижения объемов перевозок и пересмотра структуры активов.

По итогам прошлого года оборот концерна Latvijas dzelzceļš составил 201,2 млн евро, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. При этом убытки сократились почти в пять раз — до 7,8 млн евро.

В 2025 году в рамках реорганизации к дочернему предприятию LDz Cargo были присоединены компании LDz Ritošā sastāva serviss и LDz Loģistika. В состав концерна также входят LatRailNet, отвечающая за распределение пропускной способности железнодорожной сети и расчет платы за использование инфраструктуры, а также охранная компания LDz Apsardze.