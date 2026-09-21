Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила первый транш финансирования в размере 140 млн евро в рамках процедуры финансовой реструктуризации Chapter 11. Более половины этих средств планируется направить на выкуп самолетов и авиационных двигателей, которые затем станут обеспечением нового кредита.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в соответствии с решением Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка получила первый транш финансирования в размере 140 млн евро, подтвердил агентству ЛЕТА руководитель по общественным и политическим связям компании Аугуст Зилбертс.

Ранее в авиакомпании сообщали, что привлеченные средства будут использованы для обеспечения непрерывной деятельности airBaltic и реализации процесса финансовой реструктуризации. Финансирование вместе с денежным потоком от основной деятельности предназначено для покрытия потребностей компании в период процедуры Chapter 11.

При этом более половины первого транша — 78,925 млн евро — планируется направить на выкуп самолетов и авиационных двигателей. Согласно временному решению суда, эти средства будут использованы для полного погашения обязательств перед Export Development Canada и Axiom Baltic Services, общая сумма которых составляет 71,666 млн евро плюс начисленные проценты, комиссии и другие платежи.

После погашения долга восемь самолетов Airbus A220-300, семь резервных двигателей Pratt & Whitney, авиационный тренажер Airbus A220, а также запасные части, товарные знаки, объекты недвижимости, ангары, учебная инфраструктура, дебиторская задолженность и другие активы компании будут использованы в качестве обеспечения нового финансирования по схеме debtor-in-possession (DIP).

Финансовый директор airBaltic Витольд Яковлев ранее также подтвердил, что более 70 млн евро первого транша будут направлены именно на выкуп восьми самолетов и семи двигателей.

Всего авиакомпания получила обязательства по предоставлению 350 млн евро нового DIP-финансирования для обеспечения ликвидности и продолжения деятельности в период реструктуризации. Организатором финансирования выступила Strategic Value Partners, а средства обязались предоставить Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка по кредиту составит SOFR + 8%, что сейчас соответствует примерно 12% годовых, помимо дополнительных комиссий.

Согласно временному судебному распоряжению, общий объем первого транша составляет 175 млн евро. Из них 140 млн евро уже перечислены компании, а оставшиеся 35 млн евро будут выплачены после окончательного судебного решения. В случае успешного выполнения целей реструктуризации airBaltic сможет получить еще 125 млн евро во втором транше и 50 млн евро — в третьем.

Окончательное судебное заседание по утверждению полного пакета DIP-финансирования назначено на 9 октября.

Как сообщалось ранее, airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в рамках американской процедуры Chapter 11. В связи с этим компания отказалась от прежнего плана привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых. При этом группа владельцев части обеспеченных облигаций Ad Hoc Group оспаривает в суде схему предоставления нового финансирования.

В авиакомпании подчеркивают, что процедура Chapter 11 позволяет продолжать работу, одновременно защищая компанию от требований кредиторов до завершения реструктуризации. Полеты выполняются в обычном режиме, расписание не изменилось, а все ранее приобретенные билеты и бронирования остаются действительными.

Предполагается, что процесс реструктуризации завершится к середине 2027 года.

По итогам прошлого года оборот группы airBaltic вырос на 4,2% — до 779,344 млн евро, а убытки сократились в 2,7 раза, до 44,337 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.

В настоящее время 88,37% акций airBaltic принадлежат государству Латвия, 10% — немецкой авиакомпании Lufthansa, 1,62% — компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Туссена, а оставшиеся 0,01% — другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.