Рижский Центральный рынок планируют серьезно обновить: муниципальная компания Rīgas nami намерена вложить в развитие его павильонов и территории более 22 млн евро. Одновременно компании хотят продлить договор на управление рынком сразу на 30 лет.

Такую инициативу поддержали депутаты на совместном заседании комитетов Рижской думы по городскому имуществу и городскому развитию.

В случае продления договора Rīgas nami обязуется инвестировать 21,2 млн евро в развитие, сохранение и восстановление павильонов и территории Центрального рынка. Еще 1,4 млн евро предусмотрено на ремонт бывшего Мясного павильона.

Таким образом, речь идет об инвестициях в размере более 22 млн евро.

Каким станет Центральный рынок

В течение шести месяцев Rīgas nami должна организовать конкурс на разработку архитектурной и дизайнерской концепции Центрального рынка.

Предполагается последовательно приводить в порядок инфраструктуру рынка, общественные пространства и исторические здания.

Кроме того, до мая 2027 года планируется провести аукцион на право аренды бывшего Мясного павильона с условием его реновации и дальнейшего развития.

Компания также намерена создать специальную рабочую группу, которая займется разработкой маркетингового плана по привлечению инвесторов на Центральный рынок.

Финансировать проекты предполагается за счет заемных средств и фондов Евросоюза. Просить деньги непосредственно из бюджета Рижского самоуправления Rīgas nami не планирует.

В 2025 году оборот Rīgas nami составил 28,42 млн евро, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Год компания завершила с прибылью в размере 94 000 евро.

Единственным владельцем Rīgas nami является Рижское самоуправление.