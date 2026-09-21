На фоне ожидаемого повышения тарифов на отопление в Риге предприятие Rīgas siltums объявило о планах постепенно сократить зависимость от природного газа. Компания намерена увеличить использование биомассы, тепловых насосов и электрических мощностей, чтобы сделать стоимость тепла менее чувствительной к колебаниям цен на энергоресурсы.

После сообщений о том, что уже с декабря тариф на отопление в Риге может вырасти на 20–30%, предприятие Rīgas siltums представило долгосрочный план по снижению зависимости от природного газа.

Как сообщил руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис, предприятие намерено расширять использование возобновляемых источников энергии и электрификации.

«В долгосрочной перспективе Rīgas siltums продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и увеличивая долю возобновляемых источников энергии и электрификации», — отметил Валдовскис.

Инвестиционная программа предусматривает строительство 76 мегаватт новых мощностей на биомассе, создание до 30 мегаватт электрических мощностей, а также внедрение систем рекуперации тепла, тепловых аккумуляторов и тепловых насосов.

По расчетам предприятия, это позволит гибче выбирать наиболее выгодный источник производства тепла, снизить расход топлива и уменьшить влияние резких скачков цен на мировых энергетических рынках.

Для жителей Риги это означает, что в будущем стоимость отопления должна стать менее зависимой от цены природного газа. Однако в ближайший отопительный сезон повышение тарифов избежать не удастся.

В компании напоминают, что по сравнению с периодом, когда рассчитывался действующий тариф, рыночная цена природного газа выросла примерно на 142%, а биотоплива — на 43%.

При этом фактические закупочные цены предприятия пока значительно ниже рыночных. Средняя стоимость закупаемого газа составляет 46 евро за мегаватт-час, а биотоплива — 28,53 евро за мегаватт-час.

К началу отопительного сезона предприятие уже закупило 73% необходимого объема природного газа и 33% биотоплива.

Дополнительную экономию помогает обеспечить электродный котел на теплоцентрали «Иманта», который включается в периоды низких цен на электроэнергию.

«До настоящего времени на нем произведено 23 000 мегаватт-часов тепла, а использованная электроэнергия оказалась на 51% дешевле альтернативного топлива», — отмечают в компании.

Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83,01 евро за мегаватт-час. С 1 октября он временно снизится до 80,96 евро за мегаватт-час благодаря применению компонента непредвиденных доходов, однако уже с декабря ожидается новое повышение.

В Rīgas siltums рассчитывают, что реализация новых проектов в ближайшие годы позволит сделать тарифы менее зависимыми от стоимости импортируемого газа и устойчивее к ценовым колебаниям.