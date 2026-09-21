Банковский сектор Латвии завершил первое полугодие с прибылью в 205,3 млн евро — это немного меньше, чем год назад. При этом банки продолжают наращивать кредитование, а общий объем их активов и депозитов увеличился.

По данным Банка Латвии, в январе–июне 2026 года банки страны получили 205,301 млн евро прибыли, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на небольшое снижение прибыли, основные показатели банковского сектора продолжают расти. Процентные доходы увеличились на 4,8%, достигнув 684,666 млн евро, тогда как процентные расходы выросли более умеренно — на 2,2%, до 180,425 млн евро.

Банки также заработали больше на комиссиях. Комиссионные доходы выросли на 6,1% — до 189,982 млн евро, однако расходы по этому направлению увеличились еще быстрее — на 12,2%, составив 61,488 млн евро.

Одновременно продолжается расширение банковского бизнеса. К концу июня совокупные активы банковского сектора достигли 33,614 млрд евро, что на 1,05 млрд евро больше, чем в конце прошлого года.

Особенно заметен рост кредитования. Общий объем кредитов небанковским клиентам увеличился на 4,5% и достиг 19,473 млрд евро.

Наиболее активно росло кредитование населения. Объем займов, выданных домохозяйствам Латвии, за шесть месяцев увеличился на 7,3%, достигнув 7,903 млрд евро.

В то же время кредитование предприятий развивалось в противоположном направлении. Объем кредитов нефинансовым компаниям сократился на 3,9%, до 7,361 млрд евро.

Такая динамика показывает, что спрос на кредиты со стороны жителей остается высоким, тогда как корпоративный сектор по-прежнему занимает более осторожную позицию.

Объем привлеченных банками депозитов также продолжил расти и к концу июня достиг 26,897 млрд евро, что на 3,3% больше, чем в конце 2025 года.

При этом структура вкладов изменилась. Депозиты домашних хозяйств выросли на 3,7% — до 12,571 млрд евро, тогда как вклады нефинансовых предприятий сократились на 3%, до 8,213 млрд евро. В целом объем депозитов внутренних клиентов уменьшился на 1,3%, что объясняется изменениями в структуре средств, размещенных в банковской системе.

Для сравнения, за весь 2025 год банки Латвии получили 374,2 млн евро прибыли, а за первое полугодие прошлого года заработали 211,5 млн евро.