Цены на дизельное топливо в Латвии приблизились к историческому максимуму, а без временного снижения акциза литр стоил бы еще примерно на восемь центов дороже. Экономисты предупреждают: пока ситуация на мировом нефтяном рынке остается напряженной, возможности Латвии сдержать рост цен весьма ограничены.

Экономист Карлис Пургайлис заявил, что рассчитывать на дешевое топливо в рознице в условиях продолжающегося конфликта США и Ирана не приходится.

В последние недели на фоне нового обострения цена нефти Brent вновь поднималась выше 100 долларов за баррель, хотя сейчас, по словам экономиста, она составляет около 94 долларов.

Особое беспокойство в Европе вызывает ситуация с дизельным топливом. По словам Пургайлиса, нефтеперерабатывающие предприятия в следующем месяце могут не получить сырье из Саудовской Аравии.

Дизель уже практически установил рекорд

Предыдущий максимум средней недельной цены дизельного топлива в Латвии был зафиксирован в апреле этого года — 2,12 евро за литр. Сейчас в крупных сетях АЗС литр стоит от 2,03 до 2,16 евро.

Причем нынешняя цена уже учитывает временное снижение акциза. Без этой меры дизель стоил бы примерно еще на 8 центов за литр дороже.

С бензином ситуация пока несколько лучше. Исторический максимум для 95-го бензина — 2,104 евро за литр — был зафиксирован в июне 2022 года. Сейчас его цена составляет примерно 1,90–1,954 евро за литр.

По оценке Пургайлиса, каждые дополнительные 10 долларов в цене барреля нефти могут прибавлять к розничной стоимости топлива около 6–7 центов за литр.

Дорогое топливо потянет за собой другие цены

Рост стоимости дизеля отражается не только на автомобилистах. Через логистические расходы он постепенно переносится на цены продуктов и услуг.

В августе транспортные расходы, прежде всего топливо, добавили 1,1 процентного пункта к годовой инфляции, которая составила 3,2%.

При этом непосредственно повлиять на мировую стоимость нефти латвийские власти не могут.

Пургайлис считает оправданным действующее снижение акциза на дизельное топливо. По расчетам Министерства финансов, при стоимости топлива выше двух евро дополнительные поступления НДС компенсируют эту меру.

Экономист полагает, что наиболее ощутимой поддержкой могло бы стать снижение НДС на топливо, однако такой шаг, по его словам, противоречил бы правилам ЕС.

Риск новых рекордов сохраняется

Экономист Дайнис Гашпуйтис также отмечает, что цены на энергоносители в Латвии напрямую зависят от происходящего на мировом рынке.

Одной из главных проблем остается напряженная ситуация на рынке нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива. Высокая прибыльность его переработки заставляет нефтеперерабатывающие заводы по всему миру активно закупать сырье, дополнительно увеличивая спрос на нефть.

При этом быстро нарастить переработку мешает нехватка свободных мощностей. На ситуацию также влияют снижение объемов переработки в России и экспорта нефтепродуктов из стран Персидского залива, а также изменения поставок из Китая и Индии.

По оценке Гашпуйтиса, с приближением зимы напряженность на энергетическом рынке может сохраниться, поэтому существует риск новых ценовых рекордов.

Экономисты подчеркивают, что в ближайшей перспективе определяющим фактором для цен на латвийских АЗС останется ситуация на мировом нефтяном рынке.