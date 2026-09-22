Литовская строительная компания KRS начала размещение обеспеченных облигаций на сумму 6 млн евро сроком на 2,5 года. В размещении смогут участвовать частные инвесторы из Латвии, Литвы и Эстонии, минимальная сумма вложения составит 1000 евро.

Выпуск станет первым в рамках программы облигаций KRS общим объемом 12 млн евро. Привлеченные средства компания намерена использовать для дальнейшего развития, диверсификации долгового портфеля и финансирования сделок по приобретению других предприятий.

Организатором размещения в странах Балтии выступает инвестиционная компания Orion Securities. Облигации будут размещаться на аукционе, а годовая купонная ставка в зависимости от его результатов составит 8,75%, 9% или 9,25%.

В дальнейшем облигации планируется включить в торговлю на рынке Nasdaq First North.

По словам руководителя KRS Паулюса Григаса, компания работает на растущем рынке инфраструктурного строительства и видит возможности для дальнейшего расширения прежде всего в специализированных сегментах.

«Эти возможности мы хотим использовать как за счет органического роста, так и путем стратегического приобретения участников рынка, обладающих необходимыми компетенциями. Часть привлеченных средств также планируется использовать для диверсификации долгового портфеля», — сообщил Григас.

Оборот вырос более чем вдвое

По итогам 2025 года оборот KRS достиг 69,2 млн евро, увеличившись на 128% по сравнению с предыдущим годом. Валовая прибыль составила 9 млн евро, чистая — 2,1 млн евро.

В первом полугодии 2026 года оборот компании достиг уже 54 млн евро, что на 149% больше, чем за тот же период прошлого года.

Текущий портфель контрактов KRS оценивается в 299 млн евро. Он включает 109 действующих договоров с 56 клиентами.

Среди недавних проектов компании — первый этап модернизации терминала Вильнюсского аэропорта и строительство многоэтажной парковки Каунасского аэропорта.

KRS также участвует в строительстве административного здания Клайпедского государственного морского порта, депо по обслуживанию военной техники в Мариямполе, Центра передовой терапии и отделения инфекционных заболеваний клиник Сантара Вильнюсского университета. Кроме того, компания реализует коммерческие, жилые и дорожные проекты в Вильнюсе и Каунасе.